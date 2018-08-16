ВИЗ-Сталь заботится о здоровье металлургов

СЕГОДНЯ 10:08 2018-08-16T10:08:58+03:00

На это в 2018 году выделили больше 8 миллионов рублей

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Более 8 миллионов рублей направила ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) в первом полугодии 2018 года на профилактику и укрепление здоровья работников, членов семей металлургов и ветеранов предприятия.

В рамках программы добровольного медицинского страхования170 работников завода поправили здоровье в российских здравницах, получили медицинское обслуживание. 108 детей сотрудников ВИЗ-Стали отдохнули в летних оздоровительных и спортивных лагерях, вместе с родителями побывали в санаториях по путевкам «Мать и дитя».

Для профилактических и лечебных мероприятий, предсменных осмотров на предприятии действует круглосуточный здравпункт. В этом году он был оборудован новым электронным комплексом для оценки степени готовности сотрудников к рабочей смене. Устройство оснащено тонометром для измерения давления, пульсометром, термометром и алкотестером. Вся система полностью автоматизирована.

Мужчины ходят в современный спортзал. Фото: пресс-служба компании "ВИЗ-Сталь"

- В заводском здравпункте металлурги могут бесплатно получить первичную медицинскую помощь. На его базе работают кабинеты вакцинопрофилактики и физиотерапии. С начала года бесплатное физиолечение получили более 400 металлургов, вакцинацией охвачено 87% работников, - рассказали в пресс-службе компании.

Важное место в системе профилактических мер по укреплению здоровья сотрудников занимают спортивные мероприятия. В рамках заводской спартакиады в 2018 году пройдут более 20 турниров по 12 видам спорта, в которых примут участие свыше 500 спортсменов из всех подразделений, это более 40% численности работников предприятия. На территории завода действуют три тренажерных зала, волейбольная и футбольная площадки, шахматный клуб и др. Чтобы вовлечь еще больше заводчан в занятия физкультурой и спортом, ВИЗ-Сталь частично компенсирует работникам стоимость абонементов любых фитнес-центров, спортивных секций, бассейнов и т.д.