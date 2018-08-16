Специалисты ВСМПО-АВИСМА отправились в детские лагеря

СЕГОДНЯ 09:27 2018-08-16T09:43:52+03:00

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Летом образовательные мероприятия градообразующего предприятия организованы в загородных оздоровительных лагерях «Лесная сказка» и «Тирус».

В июне в «Лесной сказке» в течение двух недель проходил фестиваль робототехники, в ходе которого дети работали над проектом «Города будущего». Созданные школьниками роботы состязались в нескольких номинациях, жюри оценивало, как машины двигаются и могут ли взаимодействовать с людьми.

В июле в «Тирусе» молодёжная организация ВСМПО провела профориентационные игры для подростков. В ходе познавательного квеста дети познакомились с корпоративными буднями ВСМПО, разгадывали кроссворд на заводскую тему, отвечали на вопросы по технике безопасности и охране труда. В подарок все подростки получили издание Корпорации ВСМПО-АВИСМА «Титан для чайников», которая непременно поможет в выборе будущей профессии.

- В августе 16 юных салдинцев, призёров научно-практических конференций, отправились на проектную смену образовательного центра «Золотое сечение» в Екатеринбург, где для них организованы лекции преподавателей вузов. Также ребята выступят в роли экспериментаторов и станут участниками познавательных семинаров, - рассказали в пресс-службе корпорации.

Фото: пресс-служба корпорации

Фонд поддержки талантливых детей и молодёжи «Золотое сечение» объединяет в себе множество направлений и привлекает к участию в своей деятельности немало известных деятелей. Так, уже не в первый раз лекции о титановом производстве в «Золотом сечении» читает Кирилл Русаков, инженер по электронной микроскопии научно-технического центра ВСМПО.

Напомним, Корпорация ВСМПО-АВИСМА не первый год выступает инициатором профориентационных проектов. Так, кроме традиционной корпоративной олимпиады по черчению, в нынешнем году впервые прошла олимпиада по физике «Эксперимент». Работает образовательная программа «У истоков материаловедения», целевая аудитория которой – младшие школьники. Для детей дошкольного возраста под патронажем Корпорации проводятся «Лего-турниры».

Корпорация финансирует проект «Инженерная школа», открытый на базе одного из образовательных учреждений города, организует свою секцию в научно-практической конференции школьников и поддерживает ещё много мероприятий данного направления. В рамках профориентационных проектов Корпорация поддерживает тесную связь со всеми образовательными учреждениями города, включая авиаметаллургический техникум и многопрофильный техникум имени Алексея Евстигнеева, а также филиал Уральского федерального университета, где успешно работает кафедра металлургии титана.