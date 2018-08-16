2018-08-16T09:43:52+03:00
Общество

Установил четыре наноспутника: уральский космонавт Сергей Прокопьев впервые вышел в открытый космос

Вне международной космической станции вместе с напарником Олегом Артемьевым екатеринбуржец провел почти восемь часов
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: блог Сергея ПрокопьеваФото: блог Сергея Прокопьева
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Накануне вечером для Свердловской области произошло историческое событие - уральский космонавт впервые в истории совершил выход в открытый космос. Вне МКС Сергей Прокопьев вместе с напарником Олегом Артемьевым провел почти восемь часов.

За это время астронавты вручную установили и запустили четыре наноспутника: два будут обмениваться данными между собой и проводить съемку земной поверхности, а два - исследовать космическую погоду с ее солнечными вспышками и геомагнитными бурями.

Фото: Роскосмос

Фото: Роскосмос

- Это интенсивная и интересная работа, - написал в своем блоге Сергей Прокопьев. - Накануне в шлюзовом отсеке перед предстоящим выходом отрабатывали запуск тех самых наноспутников.

Также дуэт космонавтов установил антенный блок "Икарус", который отслеживает миграцию животных и позволит ученым наблюдать за их поведением и экологической обстановкой на маршрутах передвижения.

Фото: Роскосмос

Фото: Роскосмос

- На внешней поверхности МКС были сняты установленные в августе 2017 года в рамках эксперимента «Тест» устройства с образцами микроорганизмов. Их будут использовать для исследования временных ограничений сохранения жизнеспособности в условиях открытого космоса. В завершение работ космонавты провели панорамные видеосъёмки окружающего станцию космического пространства и поверхности Земли, - сообщили в Роскосмосе.

По плану выход в космос должен был продлиться 6 часов и 10 минут, но из-за большого объема работ вне МКС астронавты провели 7 часов 46 минут.

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