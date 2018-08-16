На Урале во время спортивных сборов отравились юные гимнасты

СЕГОДНЯ 07:45 2018-08-16T09:43:52+03:00

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На Екатеринбурге спортивные сборы для нескольких юных гимнастов закончились больничным. Воспитанники спорткомплекса "Катюша" проховодили выездные тренировки на базе школы № 181, а на завтрак, обед и ужин ребят отводили в соседнее кафе "RedwoodCafe".

В один из дней дети массово пожаловались на боль в животе, тошноту, рвоту и слабость. Тренировки пришлось прекратить, а в школу и общепит с проверкой нагрянули специалисты Роспотребнадзора.

- Отобран материал для лабораторных исследований, в том числе взяты пробы пищи, воды, смывы с объектов окружающей среды, обследован персонал кафе. Проведено эпидемиологическое расследование, в ходе которого выявлен источник инфекции, им оказался сотрудник «RedwoodCafe». Сейчас он отстранен от работы, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Кроме того, выяснилось, что спортивный комплекс «Катюша» и кафе «RedwoodCafe» работали без уведомления о своей деятельности Управления Роспотребнадзора. Соответствующие материалы были переданы в суд. В настоящее время спорткомплекс и кафе закрыты. Решается вопрос об их юридической ликвидации.