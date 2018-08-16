2018-08-16T07:25:22+03:00
Общество

У пассажира случился инсульт: в аэропорту "Кольцово" экстренно сел борт, летевший из Москвы в Сеул

Пострадавшего передали медикам, после чего самолет продолжил маршрут
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Сейчас пассажир находится под присмотром врачейСейчас пассажир находится под присмотром врачейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В аэропорту "Кольцово" сегодня вынужденно приземлился самолет, следующий из Москвы в Сеул. Одному из пассажиров во время полета стало плохо, и пилот запросил посадку на ближайшем аэродроме.

К воздушной гавани Екатеринбурга еще до прибытия рейса стрянулись бригады "скорой помощи". Его немедленно госпитализировали в 27-ю больницу. Как сообщили в пресс-службе Горздрава, у 60-летнего гражданина Южной Кореи случился инсульт.

- В 1.50 в аэропорту совершил вынужденную посадку рейс su250 Москва - Сеул. Причиной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров. По прилету в Екатеринбург ему оказали первую медицинскую помощь, а затем увезли в больницу, - прокомментировали в пресс-службе аэропорта. - В 4.42 рейс был продолжен в пункт назначения.

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