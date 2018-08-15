2018-08-15T22:26:48+03:00
Происшествия

ЧП в Свердловской области: на шахте в Краснотурьинске произошло обрушение

Один человек погиб
Лев Истомин
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Фото: пресс-служба Свердловского ГУ МЧСФото: пресс-служба Свердловского ГУ МЧС
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Около 22:20 на шахте «Северопесчанская» в 10 километрах от Краснотурьинска произошло обрушение горной породы. В этот момент в шахте трудились 131 человек. Из них под завалами оказались всего двое. Для остальных угрозы не было, поэтому эвакуировать их не стали.

- На глубине 255 метров произошло обрушение породы. Пострадали два человека. Работниками шахты пострадавшие были подняты на поверхность, - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Одного из них - 34-летнего рабочего спастине удалось. Второй был доставлен в городскую больницу.

- Выжившему пострадавшему была оказана медицинская помощь, но от госпитализации в он отказался. Степень тяжести полученных травм устанавливается, - пояснили в Свердловской прокуратуре.

Сейчас на месте ЧП работают спецслужбы, прокуратура и представители следственного комитета, которыми в настоящее время организована доследственная проверка по сообщению о гибели рабочего.

- На место происшествия направлена следственно-оперативная группа в составе следователей городского отдела и криминалистов областного СКР, сотрудников МЧС и полиции, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

После того, как специалисты осмотрят место ЧП, они проведут опрос очевидцев из числа рабочих и руководства предприятия.

Сейчас решается вопрос с назначением судебных медицинских экспертиз пострадавшего и погибшего. Также следователи изучат документацию о выполняемых на шахте работах.

По итогам будет принято процессуальное решение.

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