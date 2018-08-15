2018-08-15T16:12:29+03:00
Общество

В Екатеринбурге осудили участкового полицейского, которая купила наркотики за биткоины

Дозу женщина забрала в "тайнике" в лесу и употребила, находясь за рулем. Через три дня после задержания правохранительницу уволили
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Примерно столько же, сколько женщина проработала в полиции, теперь она проведет за решеткойПримерно столько же, сколько женщина проработала в полиции, теперь она проведет за решеткойФото: Алексей БУЛАТОВ
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Верх-Исетский суд Екатеринбурга вынес приговор местной жительнице Марие Симцовой. 29-летнюю женщину признали виновной в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

Дозу подсудимая купила через интернет, а оплатила заказ биткоинами, равными 1650 рублей. В тот же день женщина забрала товар из подготовленного в лесу "тайника.

- Часть наркотического средства осужденная употребила в салоне машины возле водоема в Верх-Исетском районе, оставшееся сотрудники полиции обнаружили в бардачке автомобиля. У Симцовой было изъято 0,81 грамма мефедрона, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

На момент задержания Мария Симцова работала в органах внутренних дел в должности участкового уполномоченного отдела полиции. Через три дня женщина была уволена, проработав в полиции всего год.

- Горе-сотрудницу выявили и задержали в ходе патрулирования вверенной территории полицейские патрульно-постовой службы территориального ОВД. Из системы МВД женщину с позором изгнали. Теперь она понесет и предусмотренную законом уголовную ответственность, - сообщил пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых. - Не остались в стороне и трое ее непосредственных руководителей. За формализм в работе по воспитанию личного состава они привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Суд приговорил Марию Симцову к 1 году и 3 месяцам колонии общего режима.

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