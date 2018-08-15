2018-08-15T16:04:23+03:00
Экономика

«Ласточка» на Свердловской магистрали перевезла трехмиллионного пассажира

Обладательницей счастливого билета стала молодая мама
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Призы вручили молодой маме. Фото: пресс-служба СвЖДПризы вручили молодой маме. Фото: пресс-служба СвЖД
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15 августа 2018 года на Свердловской железной дороге совершил поездку трехмиллионный пассажир скоростного электропоезда «Ласточка». Молодая мама Светлана Фокина приобрела счастливый билет на поезд №7065 сообщением Екатеринбург – Нижний Тагил через мобильное приложение «Пригород». В поездку она отправилась вместе с сыном Артемием.

Трехмиллионный пассажир был определен с помощью Автоматизированной системы управления пригородной пассажирской компанией (АСУ ППК), которая позволяет фиксировать каждый билет, реализованный в кассах АО «Свердловская пригородная компания», терминалах самообслуживания, на сайте перевозчика и через мобильное приложение «Пригород».

Светлану Фокину поздравили руководители Свердловской железной дороги и Свердловской пригородной компании, представители Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. Ей вручили подарочный сертификат на 10 поездок на «Ласточке», сувениры с символикой электропоезда и сертификат на бесплатную экскурсию по Нижнему Тагилу от Центра развития туризма Нижнего Тагила, на которую можно отправиться вместе с семьей и друзьями (до 20 человек).

Заполняемость составов - до 100% из-за скорости и хорошего сервиса Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Заполняемость составов - до 100% из-за скорости и хорошего сервисаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- «Ласточки» на СвЖД курсируют с ноября 2015 года, и все это время пользуются неизменной популярностью. Первый миллион пассажиров скоростные электрички перевезли за 13 месяцев (в декабре 2016 года), второй и третий миллион – уже за 10 месяцев (в октябре 2017 года и в августе 2018 года соответственно). Ежемесячно этими пригородными поездами пользуются порядка 100 тысяч человек, - рассказали в пресс-службе СвЖД.

С января этого года маршруты «Ласточек» были продлены до малых городов Свердловской области: по пятницам и воскресеньям вечерняя электричка Екатеринбург – Нижний Тагил следует до Кушвы, Екатеринбург – Кузино до Шали. Заполняемость вечерних рейсов из Екатеринбурга в Нижний Тагил, Каменск-Уральский и Кузино достигает 100%. Пассажиров привлекают комфортабельный подвижной состав, удобный график движения и оптимальная стоимость проезда.

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