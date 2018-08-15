Балка ЕВРАЗ НТМК используется при строительстве морского терминала на Балтийском море

СЕГОДНЯ 14:52 2018-08-15T14:55:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Более 700 тонн двутавровых балок ЕВРАЗ НТМК отгружено на строительную

площадку будущего международного морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов в городе Пионерский Калининградской области.

- Двутавры 40К длиной 12 метров предназначены для основных объектов строительства – причалов приема судов, - рассказали в пресс-службе компании.

ЕВРАЗ НТМК производит двутавры из стали, природнолегированной ванадием, что придает продукции особую прочность. Комбинат может изготавливать более 300 видов двутаров с разными характеристиками в зависимости от запросов потребителей. В 2017 году ЕВРАЗ НТМК освоил производство сверхпрочных балок, которые могут применяться для возведения высотных зданий.

Открытие порта запланировано на конец 2019 года. Его географическое положение дает возможность организации широкой сети направлений рейсов круизных и грузопассажирских судов. Терминал будет располагать всеми необходимыми объектами инфраструктуры: волнозащитными сооружениями, зонами ожидания и грузовыми площадками, пунктом пропуска через государственную границу для пассажиров и грузового транспорта, пунктом таможенного контроля.