2018-08-15T14:05:01+03:00
Экономика

ВТБ обеспечил банковское сопровождение первой поставки алмазов в Китай за рубли

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Филиал банка ВТБ в Шанхае обеспечил банковское сопровождение первой поставки природных алмазов, осуществленной АК «АЛРОСА», клиенту из Китая с оплатой в рублях.

Пилотный проект по поставке алмазов в Китай за рубли был реализован при поддержке Шанхайской алмазной биржи. Покупатель произвел оплату в российской валюте за товар, приобретенный на аукционе по продаже алмазов специальных размеров (массой более 10,8 карата), который АЛРОСА провела в Гонконге. В рамках сделки китайская компания-покупатель открыла спецсчет в ВТБ Шанхай.

- Возможность оплаты в рублях способствует увеличению доли расчетов в национальных валютах в торговле между Россией и КНР. Кроме того, поставка пилотной партии товара продемонстрировала эффективность расчетов в рублях для иностранных клиентов ВТБ, в первую очередь за счет сокращения сроков поставки из-за ускорения перевода денежных средств. При этом стоимость товара в местной валюте — китайских юанях — осталась на том же уровне что и при расчетах в долларах США за счет конкурентоспособного обменного курса, представленного ВТБ Шанхай, крупнейшего оператора на валютном рынке Китая в паре юань/рубль, - заявил первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.

- Сложившаяся на международном алмазном рынке практика предусматривает расчеты между продавцами и покупателями алмазного сырья в долларах США. Мы опробовали альтернативную схему расчетов, чтобы понять, насколько она реализуема, и какие нюансы необходимо учитывать. Опыт оказался положительным, и будем применять его по мере необходимости, − сообщил член правления, директор ЕСО АЛРОСА Евгений Агуреев.

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