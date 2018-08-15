2018-08-15T08:02:53+03:00
Происшествия

Трое уральских друзей, пропавших по дороге в Питер, вернулись домой

Они рассказали почему не выходили на связь
Елена БЛАГИНИНА
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Парней искали две недели Фото: личный архивПарней искали две недели Фото: личный архив
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Трое уральских парней, которые пропали по дороге в Питер, вернулись домой. За их судьбой следил весь Екатеринбург: 18-летние студенты отправились в культурную столицу на летние заработки. Но на обратном пути пропали и не выходили на связь. О наркотиках или криминальных делах не могло быть и речи. Парни были надежные: с Ромой он был знаком с детства, а с Сергеем - вместе учился в техникуме на сварщика.

- Я боюсь, что что-то случилось, - рассказывала "КП-Екатеринбург" Светлана Копорушкина, мама одного из парней. 28 июля Сергей вышел на связь и пообещал приехать 31 июля. С тех пор от него ни слуху, ни духу. На меня выходил какой-то подозрительный мужчина, который угрожал "оторвать головы" парням за то, что они не сделали работу в Питере, взяли деньги и исчезли.

В доказательство того, что все в порядке, ребята скинули фото Фото: личный архив

В доказательство того, что все в порядке, ребята скинули фото Фото: личный архив

Прошло две недели - в голову матери стали закрадываться самые страшные подозрения. Но внезапно знакомая девушка сообщила, что ей позвонил один из ребят - Сергей Москалев.

- Он сказал что у них всё хорошо, у них сломалась машина и они находятся в какой-то деревне, - рассказала Светлана Копорушкина. - Там нет связи . Вчера за ними приехал другой автомобиль.

На нем парни вернулись домой, в Свердловскую область. Они живы и здоровы.

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