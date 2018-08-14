В Екатеринбурге прошел Фестиваль семейной рыбалки

14 Авг. 16:07 2018-08-15T16:23:50+03:00

Суббота. Стрелка часов только-только показала 7 утра, а на берегу «Огонь. Пляж» (озеро Балтым) уже собрались люди – радостные и с удочками.

Один из первых участников соревнованияФото: Алексей БУЛАТОВ

- Доброе утро! – встречает ведущий радио «Комсомольская правда» первых участников Фестиваля семейной рыбалки. В этом году в Екатеринбурге он проходит третий раз. Хоть это и не Олимпийские игры, тем не менее, организовано все серьезно: жеребьевка, индивидуальное место для каждого рыбака и строгий тайминг – с 7 до 14.00.

Погода не подвелаФото: Алексей БУЛАТОВ

- Смотрите, мы выловили первую рыбку, – счастливо кричит девчонка, подбадривая своих родителей. Они, кстати, уже не первый год участвуют в Фестивале. В Харитоновском парке семья Холманских выловила самую длинную рыбу – 15-ти сантиметрового ротана.

Какая рыбалка без детей?Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фестиваль рыбалки – семейный, поэтому к 10-ти часам на озере было уже много детей. Кто-то помогал папам ловить самую большую рыбу, кто-то бегал по песочному берегу с мамами, а самые резвые успевали делать все одновременно. В этом им очень помог партнер мероприятия «МРСК Урала», который организовал для гостей (кстати, не только для самых маленьких!) забавную игру в Angry Birds, разрисовал гостей аквагримом и угостил всех сладкой ватой.

Во время рыбалки важно помнить о безопасности. Фото: Россети

Также, «МРСК Урала» всем гостям напомнил о правилах безопасности в обращении с электричеством.

- Мы с родителями часто ездим отдыхать на природу, - рассказывает семилетняя Милана. – То рыбу ловим, то в парке гуляем. А сегодня я с подружкой на йогу пойду, мама сказала, что будет интересно. А потом еще сбегаем на детскую площадку.

А ведь с мамой не поспоришь, правда? Мы на себе проверили, что йога – это не ноги за уши, как многие привыкли думать, а внутренняя гармония и усердная работа над собой. Инструкторам из студии йоги Yoga Project хватило одного часа, чтобы гостей Фестиваля расслабить и избавить от мыслей о работе.

Зарядка для всех участниковФото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, получить внутренний заряд энергии и подарить спокойствие своему любимому телу можно было не только на йоге, но и на экспресс-сеансе массажа от Центра семейной релаксации «Le Thai». Вдохновение от волшебных рук мастеров получили многие, и даже сотрудники «Комсомолки» мимо пройти не смогли – все летали от абсолютного счастья. Помимо этого все гости получили подарочные сертификаты на 500 руб. Центру в этом году уже 10 лет и для своих клиентов «Le Thai» подготовили приятные сюрпризы.

Соревнования успешно совмещали с оздоровительными процедурамиФото: Алексей БУЛАТОВ

Начался небольшой теплый дождь, больше похожий на грибной. Самое время согреться жаркими танцами от Чемпиона мира по сальсе Максима Щербакова. Ох, вы бы видели, каким чарующим взглядом смотрел на дам! А с какой нежностью он показывал движения бачаты… Девушки и, что очень порадовало – мужчины, настолько были довольны танцами, что по окончании мастер-класса окружили Максима, чтобы выиграть сертификат на целый месяц бесплатного посещения занятий в танцевальной студии MaxDance. Чтобы счастливчики не упали от головокружительных подарков, на Фестивале работала скорая помощь от МЦ «Доктор Плюс».

Разминка для самых активныхФото: Алексей БУЛАТОВ

Окружили гости и новенький пикап ISUZU D-MAX, который представлял автоцентр «Восточный Ветер». Еще бы! Он такой белоснежный, просторный, надежный. Гости Фестиваля могли ознакомиться с автомобилем и сразу записаться на тест-драйв. К слову, развлечения были на любой вкус и возраст, например, можно было и колеса на скорость потягать, и лебедей из бумаги сделать, а также посмотреть выступление по КЕНДО.

Для участников - тест-драйв на новом автоФото: Алексей БУЛАТОВ

- Нашей семье нравятся массовые мероприятия, дочка всегда радостно за всеми наблюдает, играет. Хоть она и маленькая еще, ей все равно нравятся активности. Муж рыбачит, сегодня у него не очень хорошо клюет, наверное, удочку не ту взял, да и он больше любит зимнюю рыбалку. Сегодня мы сюда пришли не за победой, а за эмоциями, - делится впечатлениями Анна Артеменко.

С ФэнтазиГрад никогда не бывает скучноФото: Алексей БУЛАТОВ

А вот те, кто пришел на Фестиваль за победой, получили вместе с эмоциями полезные в быту подарки. Главные призы – технику уютной жизни, предоставила компания Polaris. Дача «Уралочка» подарила призерам сертификат на отдых в гостиничном комплексе, а компания «Мировые смазочные материалы» порадовала любителей активного отдыха канистрой моторного масла №1 в Японии ENEOS и незаменимыми для любого рыбака термокружками.

Раздача заслуженных "плюшек"Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спасибо всем гостям и партнерам, кто был в этот субботний день вместе с радио «Комсомольская правда»! Вы сделали этот Фестиваль настоящим праздником.

Победители Фестиваля семейной рыбалки – 2018

Награждение участниковФото: Алексей БУЛАТОВ

«Самый большой (по весу) улов» - Аляев Петр. Ему помогали и родственники, и друзья, которых Петр считает своей большой семьей – Мария Ахлюстина и Светлана Холманских. Вес улова – 856 грамм

Самый небольшой улов - у Надежды УстиновойФото: Алексей БУЛАТОВ

«Самая маленькая рыба» порадовала Надежду Устинову. Ее вес всего 12,3 грамма.

Вручение призов и дипломовФото: Алексей БУЛАТОВ

«Самая длинная рыба» и «Самая тяжелая рыба» попалась на крючок к Андрею Унжакову. Длина – 30,7 см, а вес – 634 грамма. Отметим, что это две разные рыбки.

Федеральный приз за самую тяжелую рыбу предоставляет компания AL-KO KOBER GROUP - производитель садовой техники, систем вентиляции и кондиционирования, автомобильных комплектующих. Результаты этой номинации по регионам можно посмотреть тут.

Фестиваль семейной рыбалки проходит в Екатеринбурге в третий раз. Как это было в прошлом году читайте в нашем материале.

Подробный фотоотчет с фестиваля рыбалке здесь.