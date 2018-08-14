2018-08-14T15:25:13+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ предлагает кэшбэк до 30% за онлайн-покупки по картам банка

Это сэкономит средства клиентов
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Банк УРАЛСИБ предлагает клиентам – физическим лицам кэшбэк до 30% при оплате онлайн товаров и услуг картами УРАЛСИБ.

В рамках сервиса Кэшбэк-витрина УРАЛСИБ доступны выгодные предложения партнеров, которые возвращают часть средств на карту за онлайн-покупки. В числе партнеров – магазины одежды, обуви и электроники, рестораны, сервисы покупки билетов, интернет-магазины и многое другое.

Для получения кэшбэка:

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями предоставления кэшбэка можно в отделениях Банка УРАЛСИБ, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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