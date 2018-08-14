Группа ВТБ объявляет финансовые результаты по МСФО за второй квартал 2018 года

СЕГОДНЯ 13:56 2018-08-14T13:56:11+03:00

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Банк ВТБ («ВТБ», «Банк»), головная компания группы ВТБ («Группа»), сегодня публикует промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность за три месяца и первое полугодие, закончившиеся 30 июня 2018 года, с заключением независимого аудитора по результатам обзорной проверки данной отчетности.

- В первом полугодии 2018 года группа ВТБ получила значительную чистую прибыль в размере 98,5 миллиарда рублей, что соответствует коэффициенту возврата на капитал (ROE) на уровне 14%. Также, мы продемонстрировали значительный прогресс в выполнении стратегических планов, заявил президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

Мы достигли динамичного роста в сегментах розничного бизнеса и среднего и малого бизнеса наряду с дальнейшим ростом прибыльности корпоративно-инвестиционного бизнеса. Это явилось результатом наших целенаправленных усилий по дальнейшей диверсификации бизнеса и наращиванию доходов от основной деятельности.

Сочетание последовательной политики контроля за расходами и реализованных синергий от внутригрупповых реорганизаций, включая недавнее успешное объединение ВТБ24 и банка ВТБ, позволило нам сдержать рост расходов на уровне ниже инфляции и достичь показателя эффективности расходов (коэффициент расходы / доходы) ниже 40%.

Мы продолжили укреплять структуру баланса и улучшать структуру фондирования, увеличив долю средств клиентов в совокупных обязательствах Группы до 80%, а долю средств физических лиц в совокупных средствах клиентов до 41%, а также сократив коэффициент соотношения кредитов и депозитов до консервативного уровня 95,7%.

В июне 2018 года ВТБ выплатил рекордные дивиденды, увеличив дивидендный доход держателей обыкновенных акций в три раза по сравнению с прошлым годом, в то же время, сохранив сильные показатели достаточности капитала. Мы нацелены продолжать развивать ВТБ в качестве лидирующего современного и клиентоориентированного банка, улучшая прибыльность и акционерную стоимость».