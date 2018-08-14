Группа ВТБ объявляет финансовые результаты по МСФО за второй квартал 2018 года
Банк ВТБ («ВТБ», «Банк»), головная компания группы ВТБ («Группа»), сегодня публикует промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность за три месяца и первое полугодие, закончившиеся 30 июня 2018 года, с заключением независимого аудитора по результатам обзорной проверки данной отчетности.
- В первом полугодии 2018 года группа ВТБ получила значительную чистую прибыль в размере 98,5 миллиарда рублей, что соответствует коэффициенту возврата на капитал (ROE) на уровне 14%. Также, мы продемонстрировали значительный прогресс в выполнении стратегических планов, заявил президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.
Мы достигли динамичного роста в сегментах розничного бизнеса и среднего и малого бизнеса наряду с дальнейшим ростом прибыльности корпоративно-инвестиционного бизнеса. Это явилось результатом наших целенаправленных усилий по дальнейшей диверсификации бизнеса и наращиванию доходов от основной деятельности.
Сочетание последовательной политики контроля за расходами и реализованных синергий от внутригрупповых реорганизаций, включая недавнее успешное объединение ВТБ24 и банка ВТБ, позволило нам сдержать рост расходов на уровне ниже инфляции и достичь показателя эффективности расходов (коэффициент расходы / доходы) ниже 40%.
Мы продолжили укреплять структуру баланса и улучшать структуру фондирования, увеличив долю средств клиентов в совокупных обязательствах Группы до 80%, а долю средств физических лиц в совокупных средствах клиентов до 41%, а также сократив коэффициент соотношения кредитов и депозитов до консервативного уровня 95,7%.
В июне 2018 года ВТБ выплатил рекордные дивиденды, увеличив дивидендный доход держателей обыкновенных акций в три раза по сравнению с прошлым годом, в то же время, сохранив сильные показатели достаточности капитала. Мы нацелены продолжать развивать ВТБ в качестве лидирующего современного и клиентоориентированного банка, улучшая прибыльность и акционерную стоимость».