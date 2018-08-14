В Екатеринбурге в День города изменятся маршруты трамваев и троллейбусов

СЕГОДНЯ 11:48 2018-08-14T12:17:28+03:00

Ограничения будут действовать с 4:00 и до окончания праздничных мероприятий

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В день 295-летнего юбилея в Екатеринбурге изменятся схемы движения общественного транспорта.

С 4:00 до конца праздника будет закрыто движение трамваев по Ленина от Луначарского до Московской. Трамвай № 2 снимут с линии, остальные составы пойдут но новому маршруту.

Трамвай № 6 - ст.ЦПКиО - Куйбышева - Радищева - Московской - Халтурина -ст.Машиностроителей.

Трамвай № 13 - ст. 40 лет ВЛКСМ - Гагарина - Ленина - р/к гост.Исеть - ст. 40 лет ВЛКСМ. Обратно - ст.ВИЗ - Халтурина - Технической - ст.7 Ключей.

Трамвай № 15 - ст. 40 лет ВЛКСМ - Ленина - Луначарского - Куйбышева – ст.Вторчермет.

Трамвай № 18 - ст. Волгоградская - Викулова - Верх-Исетский бульвар - Московская - Радищева - ст. Волгоградская

Трамвай № 23 - ст. 40 лет ВЛКСМ - Гагарина - Уральская - Луначарского - р/к гост.Исеть. Обратно - ст.ВИЗ - Халтурина - Бебеля - ст.Машиностроителей.

Трамвай № 26 - Ст. Волгоградская – Белореченская – Радищева - Московская- Верх-Исетский бульвар - ст. ВИЗ - Викулова - ст. Волгоградская.

Трамвай № 32 - т.Дворец Спорта - Радищева - Куйбышева - Луначарского - ст.40 лет ВЛКСМ.

С 19:00 будет закрыто движение трамваев по Ленина от Луначарского до Московской, по 8 Марта и Радищева от Куйбышева до Московской. Трамвай № 22 будет снят, остальные пойдут по следующему маршруту:

Трамвай № 3, 21 - Ст. Волгоградская - Викулова - Челюскинцев – ст.Шарташ

Трамвай № 6 - Ст. Волгоградская - Викулова - Халтурина – ст.Машиностроителей

Трамвай № 10 - Ст.ЦПКиО - Луначарского - Куйбышева – ст.Вторчермет

Трамвай № 13 - Ст. 40 лет ВЛКСМ – Гагарина – Ленина - р/к гост.Исеть - Ст. 40 лет ВЛКСМ. Обратно - ст.ВИЗ - Халтурина – Техническая - ст.7 Ключей

Трамвай № 15 - Ст. 40 лет ВЛКСМ - Ленина - Луначарского - Куйбышева – ст.Вторчермет

Трамвай № 18, 26 - Ст. Волгоградская - Викулова - ст. ВИЗ

Трамвай № 23 - Ст. 40 лет ВЛКСМ – Гагарина – Уральская – Луначарского - р/к гост.Исеть. Обратно - ст.ВИЗ - Халтурина – Бебеля - ст.Машиностроителей

Трамвай № 26 - Ст. Волгоградская – Белореченская – Радищева - Московская - Верх-Исетский бульвар - ст. ВИЗ - Викулова - ст. Волгоградская

Трамвай № 32 - Ст.ЦПКиО – Луначарского – Куйбышева – ст.Южная

Также закроют движение троллейбусов по Карла Либкнехта от Шевченко до Малышева, по Малышева, Репина от Центральной гостиницы до конечных станций Посадская и Крауля.

Тролллейбус № 1, 6 - Ст. Химмаш - Центральная гостиница - ст.Химмаш

Тролллейбус № 3 - Ст.Коммунистическая - Ломоносова - Восстания - Ильича - ст.Таганская - ул.Краснофлотцев - Пед.университет - пр.Космонавтов - Веер - Ст.Коммунистическая

Тролллейбус № 5 - Ст.Коммунистическая - метро "Уралмаш"

Тролллейбус № 9 - Ст.Таб.ф-каАльвис" - Центральная гостиница

Тролллейбус № 11 - Ст.Начдива Онуфриева - Центральная гостиница

Тролллейбус № 7 и 15 - Ст. Ботаническая - Декабристов

Тролллейбус № 17 - Ст. Пл.1 Пятилетки - пр.Космонавтов - Сулимова - ст.Академическая