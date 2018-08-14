2018-08-14T11:24:25+03:00
Происшествия

Бабушку, на которую в Екатеринбурге напал бойцовский пес, выписали из больницы

Пожилая женщина провела 12 дней в стационаре
Елена БЛАГИНИНА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Жуткая история нападения стаффордширского терьера на пожилую женщину две недели назад потрясла весь Екатеринбург. Пенсионерка спокойно прогуливалась по двору, когда к ней подошла соседка-собачница. Женщины разговорились и тут к ним подбежал бойцовский пес - любимец второй соседки. Бабушка побавивалась собак и инстинктивно взмахнула руками. А собака также инстинктивно увидела в этом угрозу и бросилась на "врага".

- Пес трепал ее полторы минуты, - рассказывал "КП-Екатеринбург" Никита Долгополов, очевидец. - Вся морда была в крови. У бабушки были серьезные травмы руки и бедра, ее на "Скорой помощи" увезли в больницу.

Очевидцы рассказывали, что от перенесенного стресса у бабушки в карете "Скорой помощи" случился инфаркт. Однако, позже в горздраве Екатеринбурга опровергли эту информацию.

- У бабушки были повреждены ткани и немного кость, - рассказала Екатерина Макашина, пресс-секретарь Горздрава. - 12 дней она провела в стационаре, всю необходимую помощь получила в полном объеме. Сейчас ее состояние удовлетворительное, поэтому ее выписали под динамическое наблюдение хирурга по месту жительства.

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