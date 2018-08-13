Отец, избивший ребенка на глазах у всего двора: "Я первый раз поднял на него руку"

СЕГОДНЯ 16:30 2018-08-13T17:10:34+03:00

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Леденящее душу видео, на котором взрослый мужчина ремнем бьет пронзительно кричащего мальчишку, облетело весь интернет и поделило людей на два лагеря. Одни вовсю поддерживали отца, который по-мужски разобрался с отпрыском, обижавшим девчонок. Другие - категорично осуждали. "Комсомолка" поговорила с самим отцом и выяснила, почему он поднял руку на ребенка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/663973" frameborder="0"></iframe> В Первоуральске отец избил ребенка ремнем.Видео: пользователь "Придуманный мир", youtube.com! другой источник

- Все началось с того, что моя дочка пожаловалась, мол, хулиганы во дворе обижают, - вспоминает тот день Василий Харьков, отец 11-летнего Давида. - Я вышел разобраться с ними. Они, конечно, врассыпную - только одного парня остановил и стал с ним по-мужски разговаривать, мол, ты зачем девочку обижаешь? Рядом стояла девочка, которая возмутилась: вы чужих детей воспитываете, а своего не можете - ваш-то Давид тоже девчонок обижает! А ведь я его постоянно воспитываю, рассказываю, что женщин нужно уважать, беседую с ним. А тут такое! Ну я и взорвался!

Фото: Василий Харьков

Василий снял ремень и стал от души хлестать сына. Тот пронзительно закричал и начал убегать прочь, но отец его догнал и еще несколько раз ударил, приговаривая "Ты зачем девочек обижаешь?".

- Меня очень задело, что я выговаривал чужому ребенку за плохое поведение, и тут при всех сказали, что и мой сын ничуть не лучше. Это был первый раз, когда я поднял на него руку. Когда мы пришли домой, я конечно, сразу извинился. С одной стороны, я понимаю, что поступил неправильно, с другой - он запомнил этот урок на всю жизнь. Кстати, не только он - соседка рассказывала, что ее сын пришел домой и пообещал больше не материться, а то "достанется как Давиду". Но сейчас у нас снова мир и покой - мы помирились и сейчас уже гуляем по авторынку - все-таки у меня настоящий пацан растет!