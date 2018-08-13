2018-08-13T15:46:17+03:00
Экономика

ВТБ Капитал признан лучшим консультантом среди инвестиционных банков в России

Финалистов выбирали участники рынка и эксперты жюри
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ВТБ Капитал получил премию Finance Monthly M&A Awards 2018 в номинации «Лучший консультант среди инвестиционных банков в России».

Победители должны соответствовать ряду критериев, включая участие в крупных сделках по слиянию и поглощению, экспертизу в финансовой сфере, инновационные методы работы с клиентами. Финалисты отбирались путем голосования участников рынка и экспертного жюри ключевых руководителей Finance Monthly.

- Мы гордимся тем, что ВТБ Капитал стал лауреатом награды Finance Monthly M&A Awards 2018, и признательны столь высокой оценке инвестиционно-банковского сообщества и экспертного жюри. В течение последних лет ВТБ Капитал сохраняет позиции лучшего консультанта по M&A-сделкам в России, как в условиях благоприятной рыночной конъюнктуры, так и во время сложной ситуации на рынке. Я уверен, что глубокое понимание основных секторов промышленности и экспертиза на развивающихся рынках команды ВТБ Капитал будет способствовать бизнесу наших клиентов и в дальнейшем, - руководитель департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках ВТБ Капитал Риккардо Орчел.

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