2018-08-13T14:00:11+03:00
Экономика

Более 90% клиентов НПФ ВТБ высоко оценивают качество обслуживания в фонде

Самую высокую оценку получил сервис «ОмниЧат»
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ВТБ Пенсионный фонд провел исследование уровня удовлетворенности своих клиентов качеством обслуживания. Результаты показали, что абсолютное большинство клиентов высоко оценивают как работу сотрудников фонда, так и функционал его онлайн сервисов.

Оценка производилась по нескольким качественным критериям: консультации кол-центра и через сервис «ОмниЧат», использование «Личного кабинета», обслуживание на этапе заключения договора и выплат, а также достаточность информации на официальном сайте.

Наивысшую оценку получил новый сервис «ОмниЧат», который фонд запустил в апреле этого года. Он позволяет клиентам дистанционно в режиме онлайн получать консультации специалистов фонда с помощью компьютеров, планшетов, мобильных устройств и других гаджетов. Высокое качество консультаций отметили более 92% респондентов.

Качеством обслуживания на этапе заключения договоров и выплат удовлетворены порядка 90% клиентов. Также высокую оценку получили сервис «Личный кабинет» и кол-центр фонда. Достаточность информации на сайте отметили 83% клиентов.

- Для нас важно, чтобы клиенты были уверены не только в сохранности своих накоплений и получении рыночной доходности. Мы стремимся к тому, чтобы с нашим фондом им было комфортно. Для этого мы постоянно внедряем и совершенствуем клиентские сервисы. Результаты исследования показали, что мы движемся в правильном направлении, - генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская.

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