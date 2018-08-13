После Дня города набережную Исети от Малышева до Куйбышева снова захватит строительная техника

СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-13T13:13:11+03:00

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Спешите погулять по набережной в центре Екатеринбурга, а если точнее, то по тому ее участку, что от улицы Малышева до улицы Куйбышева. Потому, как сразу после Дня города его закроют на реконструкцию. В прошлом году там уже успели сделать 12 земляных холмиков с кустарниками и высадить 75 деревьев. На это ушло 30 миллионов рублей. Второй этап благоустройства, который начнется на следующей неделе, продлится два года и обойдется уже в 171 миллион рублей.

Пешеходные дорожки покроют высокопрочным материалом, пропускающим воду и воздух.Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Это деньги из городского, областного и федерального бюджетов, – пояснила Тамара Благодаткова, председатель Комитета благоустройства администрации Екатеринбурга. – На участке от Малышева до Куйбышева появятся новые пешеходные дорожки с современным высокопрочным дорожным покрытием, способным пропускать влагу и воздух. Берега мы будем озеленять различными травами и многолетними цветами. Сделаем освещение вдоль берега. Самое главное – появятся зоны отдыха с качелями и экологичными деревянными скамейками. На левом берегу будет обустроена велодорожка.

На набережной должны будут появиться даже небольшие пирсы. Фото: администрация Екатеринбурга

Подрядчика в мэрии уже нашли. Благоустраивать набережную будет компания «Лев», которая, кстати, перед ЧМ-2018 перекладывала гранитную плитку на набережной городского пруда. Впоследствии многие жаловались, что плитка очень быстро стала разрушаться.

– Сейчас мы пытаемся понять, то ли плитка раскрошилась из-за того, что ее уложили неправильно, то ли просто гранит попался такой плохой со сколами на краях, – рассказала Тамара Благодаткова. – В любом случае, от своих гарантий по этой плитке компания «Лев» не отказываются. В этом году она заново переложит ее на Плотинке.

Из деревьев у воды останутся только ивы.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Что касается озеленения набережной от Малышева до Куйбышева, то подрядчики выдерут все клены, которые растут у воды. А вот ивы, спускающиеся своими кронами к водной глади, оставят, проведя им санитарную обрезку. К слову о зелени. По какой-то причине на набережной, которую в мэрии собираются благоустроить, никто не подстригает газоны. Из-за этого новеньких холмов с кустарниками, созданных в прошлом году за 30 миллионов, уже не видно из-за лопухов и разнообразных сорняков.

Холмики с кустарниками, которые были сделаны на набережной в прошлом году, уже заросли сорняками.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Другой любопытный момент – 18 марта жители Екатеринбурга на голосовании выбирали, какую из четырех территорий города благоустроить в первую очередь. На выбор были парк Зеленая роща, сквер за Оперным театром и два участка набережной Исети – от Малышева до Куйбышева и от Куйбышева до ЦПКиО. В итоге победил участок набережной, который идет до ЦПКиО. За него проголосовали 79 тысяч человек. Однако в мэрии решили, что благоустраивать в первую очередь все равно будут набережную на отрезке от Малышева до Куйбышева. Над ней и так уже работали – не бросать же начатое дело.

– Нужно сначала разработать проектную документацию. Без нее строителям зайти на объект нельзя, – рассказала Тамара Благодаткова. – За время, которое прошло с 18 марта, подготовить такую документацию по участку от Куйбышева до ЦПКиО невозможно. А документация по участку от Куйбышева до Малышева уже есть. Она разрабатывалась с 2017 года. Поэтому мы в первую очередь займемся им.