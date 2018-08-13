2018-08-13T11:47:04+03:00
Экономика

Кредитный портфель ВТБ по льготным программам для МСБ превысил 90 миллиардов рублей

Большинство соглашений заключено по льготной программе
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По итогам первого полугодия 2018 года число кредитных соглашений ВТБ по программам государственной поддержки малого и среднего бизнеса достигло 1252 на общую сумму 134 миллиарда рублей. В результате по состоянию на 1 июля кредитный портфель банка в рамках льготных программ составил 90,5 миллиарда рублей.

Наибольшее количество кредитных соглашений по итогам отчетного периода – 884 на общую сумму более 80 миллиардов рублей – заключено по льготной программе Министерства сельского хозяйства РФ. Заемные средства предприятиям агропромышленного комплекса по ней предоставляются по ставке не более 5% годовых. На втором месте - Программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемая совместно с Корпорацией МСП. По ней заключено 218 кредитных соглашений, объем выдач составил 33 миллиарда рублей.

- Кредитный портфель по программе льготного финансирования Министерства экономического развития РФ, действовавшей в 2017 году («Программа 674»), составляет 6 миллиардов рублей. По «Программе 1706» (запущена в 2018 году) он достиг 5,9 миллиарда рублей, при этом заключено 51 кредитное соглашение на сумму более 6 миллиарда рублей, - рассказали в пресс-службе банка.

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