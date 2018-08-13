Свердловская область и Банк УРАЛСИБ подписали План мероприятий по развитию сотрудничества

СЕГОДНЯ 10:32 2018-08-13T10:33:52+03:00

Государство и бизнес будут сотрудничать для развития предпринимательства

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Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова и Председатель Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Константин Бобров подписали План мероприятий по развитию сотрудничества в сфере содействия предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2018-2019 год.

План предусматривает активное взаимодействие Сторон в сфере поддержки предпринимательства, организации и проведения мероприятий, направленных на популяризацию инструментов государственной поддержки малого и среднего бизнеса в Свердловской области. Планируется также развитие системы женского и социального предпринимательства, поддержка проектов в сфере инновационной деятельности.

- Подписанный документ является очередным этапом развития партнерства в рамках Соглашения банка со Свердловской областью, которое действует уже 10 лет, – отметил Председатель Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Константин Бобров. – Достигнутые договоренности позволяют нам более системно и эффективно сотрудничать в сфере поддержки малого и среднего бизнеса, женского и социального предпринимательства, инновационного бизнеса – важнейших, как мы считаем, направлений социально-экономического развития Свердловской области.

Важным направлением сотрудничества стала поддержка инвестиционной деятельности, в том числе, по приоритетным направлениям социально-экономического развития области.

- На протяжении многих лет мы выстраиваем систему государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Свердловской области, – отметил И.О. Министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян. – Неоценимую помощь в этой работе нам оказывает Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства и, конечно же, банковское сообщество, одним из активных участников которого является Банк УРАЛСИБ. Благодаря этому сотрудничеству мы сформировали хорошо отработанный набор инструментов финансовой поддержки, в число которых входят поручительства по банковским кредитам и гарантиям, а также льготные инвестиционные кредиты для предпринимателей, работающих в приоритетных отраслях, сфере инноваций и на территориях с высоким уровнем безработицы. Мы стараемся выстраивать сотрудничество с банками на долговременной основе с тем, чтобы достичь максимальной его эффективности.

Для тех, кто хочет стать предпринимателем

В Банке УРАЛСИБ работает бесплатный образовательный проект Университет бизнеса. Чтобы обучаться в Университете достаточно зарегистрироваться на любой выбранный семинар на сайте банка. За время работы Университет стал популярной среди предпринимателей обучающей площадкой, позволяющей начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. Ключевой формат обучения в Университете бизнеса – онлайн семинары на актуальные для предпринимателей темы. На сегодняшний день в «копилке» Университета уже свыше 100 семинаров.

Чему можно научиться в Университете ?

Например:

- как увеличить прибыль

- как создать рекламную кампанию

- как нанимать персонал и управлять им

- изменения в законодательстве для малого бизнеса

- развитие руководителя (навыки публичных выступлений, презентации, личный бренд)

Что может банк предложить клиенту, который только планирует открыть свой бизнес?

- На сайте банка УРАЛСИБ можно подать заявку на регистрацию собственного бизнеса. Сформированный пакет документов можно распечатать и отнести в налоговую самостоятельно или отправить заявку в электронном виде.

- Бесплатные онлайн-курсы Университета бизнеса по открытию своего дела.

- Для бизнеса возраста до 3 месяцев УРАЛСИБ запустил пакет услуг «Начни с нуля» с годом бесплатного обслуживания. Пакет включает открытие и обслуживание счета, бизнес-карту, необходимые платежи.

- Пакеты «Бизнес-старт» и «Старт-ап» предназначены для начинающего бизнеса.

- Кредит на старт бизнеса для женщин (только для членов женского комитета Опора-России).

- Кредит на покупку франшизы сети Росинтер.

- Бизнес-плейс (ссылка) – площадка, которая призвана помочь предпринимателям найти надежных контрагентов и решений для бизнеса. В бизнес-плейсе сегодня доступны различные услуги, в числе которых интернет-бухгалтерия, онлайн-кассы (54-ФЗ), юридическая поддержка бизнеса, сервис онлайн-отчетности, эффективный отдел продаж и многое другое.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU).

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