2018-08-13T10:37:03+03:00
Происшествия

Отец погиб, мать и четверо детей в больнице: в Екатеринбурге ночью сгорел жилой дом

Когда начался пожар, люди уже спали. Огонь заметили соседи и вызвали пожарных. Их бдительность позволила избежать других жертв
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: служба спасения "Сова"Фото: служба спасения "Сова"
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге на улице Проезжая произошла трагедия. Посреди ночи заполыхал жилой шестиквартирный деревянный дом. Когда начался пожар, люди уже спали. Огонь заметили бдительные соседи, они же вызвали спасателей.

Фото: служба спасения "Сова"

Фото: служба спасения "Сова"

До приезда огнеборцев из горящего дома успели эвакуироваться 12 человек. Еще шесть оказались заперты в огненной ловушке. Заложниками оказалась семья: родители и четверо детей.

Фото: служба спасения "Сова"

Фото: служба спасения "Сова"

- Это такой ужас был! Дети проснулись и сильно плакали - звали на помощь. Но пробраться к ним было невозможно, - рассказали соседи.

Прибывшие спасатели с помощью масок дыхательных аппаратов вывели всех пострадавших. Женщина, а также 7-летний мальчик и три девочки 15, 11 и 3 лет с травмами различной степени тяжести были экстренно доставлены в больницу. 59-летний отец семейства, к сожалению, скончался.

- По имеющейся информации, семья являлась благополучной, не состояла на учете в органах системы профилактики. Рассматриваются две версии: неисправность в электропроводке и неосторожное обращение с огнем в пристрое дома. В настоящее время назначена пожарно-техническая экспертиза, по результатам которой будет установлена причина возгорания, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: служба спасения "Сова"

Фото: служба спасения "Сова"

- В тушении пожара были задействованы 5 единиц техники, 22 человека личного состава. На площади 100 квадратных метров повреждены крыша, перекрытие, внутренняя отделка и перегородки дома, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Свою проверку начал и следственный комитет. По предварительным данным, кримила в этой трагедии нет.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Уралмашзавод поставит дробилку «Карельскому окатышу»
В Талице осудили пристава, который ради выполнения плана досрочно закрывал дела должников
ВИЗ-Сталь развивает лидерские качества работников ремонтного управления
В Свердловской области забраковали 600 килограммов рыбы
На Урале вынесли приговор налетчикам, которые грабили автоледи на парковках ТРЦ
На Свердловской авиационной базе сформируют эскадрилью «Крокодилов»
В Екатеринбург вернулись жара и грозы
Из-за золотой цепочки двум жителям Краснотурьинска грозит по 7 лет тюрьмы
В центре Екатеринбурга автобус врезался в "скорую"
В День города Дмитрий Нагиев проведет в Екатеринбурге танцевальный баттл
В мэрии Екатеринбурга объяснили, кто не сможет проголосовать на выборах депутатов городской Думы
Следователи проверяют жителя Первоуральска, прилюдно избившего сына ремнем