2018-08-13T08:09:14+03:00
Происшествия

В Каменск-Уральском мужчина зарезал двух человек в продуктовом магазине

Нападавшему удалось скрыться, но он попал в объектив камеры наблюдения. Полиция начала поиски
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Нападавший неадекватен и опасен для окружающихНападавший неадекватен и опасен для окружающихФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Каменск-Уральском обычный поход в продуктовый магазин превратился для десятков горожан в настоящий фильм ужасов. Накануне в десятом часу вечера в "Пятерочку" на улице Октябрьской забежал мужчина с ножом и начал кидаться на посетителей. Два человека погибли.

Как рассказал пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых, душегубу удалось скрыться, но во время нападения мужчина попал в объектив камер наблюдения. Полицейские уже составили ориентировки и начали поиски.

- Очевидно, что разыскиваемый гражданин ведет себя неадекватно. Он может представлять опасность. Поэтому просьба не вступать с ним в конфликт и оперативно проинформировать полицию о его возможном местонахождении, - добавил полковник Горелых.

Нападавший около 170 сантиметров ростом, среднего телосложения, был одет в черные штаны и бело-красную куртку.

Всех, кто обладает какой-либо информации о нападавшем, просят сообщить по линии 02 или круглосуточному телефону доверия 8 (343) 358-71-61.

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