В Академическом микрорайоне при обрыве троса у строительной люльки погиб 33-летний рабочий из Алтайского края

СЕГОДНЯ 14:30 2018-08-10T16:16:16+03:00

Он обшивал стены здания на десятом этаже

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В Академическом микрорайоне Екатеринбурга сегодня, 10 августа, случилось ЧП. На стройплощадке жилого комплекса на проспекте Сахарова, оборвалась люлька, в которой находился рабочий. Он выпал из нее и погиб.

- В 13.00 поступило сообщение о падении рабочего с высоты десятого этажа на проспекте Сахарова, - пояснили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. - По предварительным данным, погибший - гражданин РФ.

Сейчас происшествием заинтересовались и сотрудники Следственного комитета России.

- Следственным отделом по Ленинскому району организована доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Как стало известно позже, мужчина, которому было 33 года обшивал стены здания композитными материалами. Люлька упала из-за обрыва троса.

- Предварительно установлено, что погибший являлся работником субподрядной организации «ГарантСтрой-Екатеринбург», в Свердловскую область приехал три дня назад из Алтайского края, - сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Сейчас сотрудники надзорного ведомства проверяют, насколько хорошо руководство строительной фирмы соблюдало требования закона по безопасности при проведении строительных работа.