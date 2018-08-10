2018-08-10T16:16:16+03:00
Происшествия

В Академическом микрорайоне при обрыве троса у строительной люльки погиб 33-летний рабочий из Алтайского края

Он обшивал стены здания на десятом этаже
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
ЧП заинтересовались сотрудники Следственного комитета России. Фото: Инцидент.ЕкатеринбургЧП заинтересовались сотрудники Следственного комитета России. Фото: Инцидент.Екатеринбург
Изменить размер текста:

В Академическом микрорайоне Екатеринбурга сегодня, 10 августа, случилось ЧП. На стройплощадке жилого комплекса на проспекте Сахарова, оборвалась люлька, в которой находился рабочий. Он выпал из нее и погиб.

- В 13.00 поступило сообщение о падении рабочего с высоты десятого этажа на проспекте Сахарова, - пояснили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. - По предварительным данным, погибший - гражданин РФ.

Сейчас происшествием заинтересовались и сотрудники Следственного комитета России.

- Следственным отделом по Ленинскому району организована доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Как стало известно позже, мужчина, которому было 33 года обшивал стены здания композитными материалами. Люлька упала из-за обрыва троса.

- Предварительно установлено, что погибший являлся работником субподрядной организации «ГарантСтрой-Екатеринбург», в Свердловскую область приехал три дня назад из Алтайского края, - сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Сейчас сотрудники надзорного ведомства проверяют, насколько хорошо руководство строительной фирмы соблюдало требования закона по безопасности при проведении строительных работа.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Екатеринбурге снесут две нелегальный шиномонтажки
Правительство Свердловской области оставили без аппарата
На Пермском тракте машина реанимации столкнулась с эвакуатором
Следователи вычисляют телефоны людей, избивших в апреле главного редактора уральской газеты
В Екатеринбурге поймали рецидивиста, сбежавшего два дня назад из колонии под Камышловом
Исключили ежа и добавили мох: на Среднем Урале обновят региональную Красную книгу
Из-за ремонта Макаровского моста в Екатеринбурге поменяют три автобусных маршрута
ЕВРАЗ НТМК запустил новый шаропрокатный стан
"Титановая долина" продаст региону 150 тысяч акций, чтобы погасить взятый на строительство кредит
Уральские многодетные семьи смогут получить вместо земельного участка 200 тысяч рублей
Что делать, если не прошел на бюджет
В выходные в Екатеринбург вернется июльское тепло
В Катайске вынесли приговор свердловчанину, который переехал на машине полицейского
Свердловское УФАС возбудило дело по факту появления в Екатеринбурге баннера с вакансией закладчика
В Екатеринбурге на три недели закроют улицу Саввы Белых
На Среднем Урале на 12% сократилось число самоубийств
Сысертский лагерь, где отравились дети, закрыли
В Екатеринбурге на выходные закроют трамвайное движение на ВИЗе
В Екатеринбурге осудили мужчину, устроившего пальбу по прохожим из автомата Калашникова
Владимир Путин: "Через пять лет "Екатеринбург-Арена" должна выйти на самоокупаемость"
Следователи ищут людей, пострадавших от рук трех парней, попавшихся на вымогательстве под Красноуфимском
В Екатеринбурге сыграет незрячий пианист, выступавший на одной сцене с Реем Чарльзом
На Урале общественники проверят наличие пандусов у отделов полиции и условия содержания заключенных
Энергетики не пустят за границу 300 уральцев, неоплативших"коммуналку"
Избирком Екатеринбурга определил порядок партий в бюллетенях на выборах в Гордуму
В Екатеринбурге уволили пристава, склонявшего коллег к коррупции
"Легковушку разорвало напополам": под Невьянском грузовик, груженый щебнем, протаранил ИЖ
В Екатеринбурге появятся 38 новых улиц с названиями минералов