2018-08-10T14:06:25+03:00
Экономика

Специалистам и пенсионерам СвЖД обеспечили гарантии на сумму более 4 миллиардов рублей

Подведены итоги за первое полугодие
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Сотрудники СвЖД обеспечены социальными льготамиСотрудники СвЖД обеспечены социальными льготамиФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Свердловской железной дороге в рамках Форума социальных партнеров подведены итоги выполнения Коллективного договора ОАО «РЖД» за 1 полугодие 2018 года. На обеспечение социальных гарантий сотрудников и неработающих пенсионеров направлено 4,3 миллиарда рублей.

Коллективный договор регулирует социально-трудовые отношения между сторонами социального партнерства – работниками и работодателем. Социальные гарантии позволяют соблюсти баланс интересов сторон, оказывают положительное влияние на производственные успехи. Так, в 1 полугодии 2018 года на СвЖД производительность труда работников, занятых в перевозках, выросла на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

- На традиционной встрече представители работодателя, профсоюза и трудовых коллективов обсудили основные вопросы социально-экономического партнерства, результатом решения которых должны стать повышение эффективности деятельности холдинга в целом и каждого работника в частности. Как отметили участники Форума, принятые в Коллективном договоре основополагающие обязательства выполнены: компания обеспечила достойные условия труда и отдыха сотрудников, - рассказали в пресс-службе СвЖД.

Специалисты магистрали защищены льготами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты магистрали защищены льготамиФото: Алексей БУЛАТОВ

Средний размер индивидуального социального пакета на одного работника составил 25,4 тысячи рублей, на неработающего пенсионера – 2,6 тысячи рублей. На предоставление льгот и гарантий в сфере оплаты и нормирования труда было направлено 492,5 миллиона рублей, на улучшение условий и охрану труда – 698,9 миллиона рублей, на профессиональную подготовку сотрудников – 430 миллиона рублей, на приобретение путевок для работников и членов их семей в здравницы компании – 120,8 миллиона рублей.

На единовременную материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла направлено 4,5 миллиона рублей, на оздоровление ветеранов – более 40 миллиона рублей.

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