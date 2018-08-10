По Екатеринбургу проедет автопоезд, из-за которого уберут несколько светофоров и поднимут трамвайные провода

СЕГОДНЯ 11:47 2018-08-10T12:01:15+03:00

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В ночь с субботы на воскресенье на улицах Екатеринбурга изменится транспортная инфраструктура. Причиной всему - автопоезд, который повезет от Уралхиммаша в Пермь оборудование для "Газпрома".

Состав должен доставить в соседний регион два огромных адсорбера - агрегата для улавливания топливных паров. Каждый из них высотой 19,1 метра, диаметром 5,8 метра и весит 186,3 тонны.

Габариты самого поезда тоже внушительные - 50 метров в длину, 5,5 метров в ширину и более 6 метров в высоту. Для его передвижения по городу придется поднять контактные провода общественного транспорта и демонтировать несколько светофоров.

- В связи с тем, что общий вес автопоезда с грузом превышает 360 тонн, его передвижение возможно далеко не по всем путепроводам. Расчеты перевозчика, московской фирмы «СОПиГ», показывают, что выбранный маршрут, который частично проложен по территории города, безопасен, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Поезд пройдет от проходной Химмаша по улицам Альпинистов, Чистой на Сибирский тракт, затем по переулку Базовому и улицам Луганская, Машинная, Фурманова, Шаумяна, Заводская, Репина, Светлореченская на Объездную дорогу. Дальнейший транспортер выйдет на Ново-Московский и старый Московский тракт.