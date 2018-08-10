В Кировграде в реку обрушился мост
Переход через реку в Кировграде напоминает путешествие по краю преисподней. Пропасть, бурлящий поток быстротечной реки, крупные камни на дне. Перейти через этот обрыв никому не под силу - раньше здесь находился мост, по которому можно было быстро пересечь пропасть.
Фото: Ваня Ожегов
Около обрыва останавливаются недоумевающие люди - как попасть на тот берег? Удивляются даже собаки, которые собирались чинно прогуляться по мосту. Мол, и чего теперь делать?
- Был нормальный крепкий мост, - удивляется Алексей Ушаков, житель Кировграда. - Из-за сильных паводков размыло бетон и он обрушился. Сейчас приходится объезжать этот участок. Времени на это уходит не слишком много, но боюсь, что сейчас начнут скапливаться пробки.
В Кировграде рухнул мост.Видео: Алексей Ушаков
Фото: Ваня Ожегов
Сейчас на месте работают специалисты - они оценят, сколько времени понадобится на восстановление моста.