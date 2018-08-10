"Что он ел и пил непонятно: в Екатеринбурге спасли кота, просидевшего три недели в вентиляционной трубе

СЕГОДНЯ 07:40 2018-08-10T07:54:54+03:00

Любопытное животное юркнуло в открытое отверстие в ванной и пропало. Искали Бесю всем домом

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В Екатеринбурге накануне завершилась трехнедельная операция по спасению кота. Еще 17 июля из квартиры на седьмом этаже на Гурзуфской, 17 пропал домашний любимец Беся. Хозяева предположили, что любопытное животное могло проскользнуть в открытое вентиляционное отверстие в ванной.

В этот же день зооспасатель Евгений Зенков с помощью эндоскопа проверил все ходы, но даже намека на присутствие кота ни в одной из труб не было. Следующие три недели стали для хозяев и соседей настоящим испытанием. Кота искали всем домом, постоянно прислушиваясь к каждому шороху.

Владельцы исчезнувшего кота уже было отчаялись найти питомца, но вчера вечером Беся наконец-то подал признаки жизни.

Тот самый чердак, где нашли кота Фото: Евгений Зенков

- Мы с хозяином обнаружили кота на чердаке соседнего подъезда рядом с входами вентиляционных каналов. Кота удалось взять голыми руками. По-видимому, он выбрался с чердака на крышу и спрыгнул на крышу другой части дома, - рассказал зооспасатель Евгений Зенков. - В попытке вернуться к себе домой он забрался на чужой чердак и сидел рядом с вентиляционным каналом, который располагается аналогично тому, по которому он ушёл из своей квартиры.

Чем все это время кот питался, остается только догадываться. За время поисков Беся сильно исхудал и первым делом, вернувшись домой, отправился к миске.