2018-08-11T12:33:31+03:00
Общество

Бабушка из Екатеринбурга, продававшая свои сказки зимой на улице, издала их в красочном сборнике

Большая яркая книга в твердом переплете выйдет тиражом 1000 экземпляров. Презентуют ее в библиотеке Белинского
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Елена СоловьеваФото: Елена Соловьева
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В руках Веры Васильевны Сибиревой большая, яркая книга. Смотрит на нее 89-летняя пенсионерка с умилением, а страницы перелистывает так бережно, будто они вовсе не бумажные, а хрустальные. Об этом сборнике пожилая женщина мечтала пол-жизни. Ведь в него вошли ее сказки, иллюстрации к которым нарисовала умершая год назад дочь Светлана.

Произведения пенсионерки уже были напечатаны в 90-х годах, но в маленькой, тоненькой и неприглядной книжечке. Чтобы заработать на печать полноформатной книги, Вера Васильевна пошла торговать ими на улицу. Зимой, в -30.

Фото: Елена Соловьева

Фото: Елена Соловьева

Слухи о предприимчивой пенсионерке вмиг разлетелись по всему Екатеринбургу, а потом и стране. Неравнодушные жители помогли пожилой женщине оформить банковский счет и собрать необходимые для печати книги 500 тысяч рублей. И вот, спустя полгода, вышел первый экземпляр «Сказок и сказов» Веры Сибиревой.

- Я заканчивала факультет русского языка и литературы, но сказки все я написала старинным языком, языком моего детства. Всего в книге их девять. Они довольно большие, но познавательные и каждая имеет свой сюжет, - рассказывает Вера Васильевна. - Поскольку я патриот своей страны, то пишу о России, о быте и обычаях народа Удмуртии, откуда я родом. О чем-то именно из этой книги многие узнают впервые.

Художником-оформителем книги стала дочь Веры Сибиревой Светлана. Она работала инженером-конструктором на военном заводе, а в свободное время увлекалась рисованием. В прошлом году в возрасте 57 лет ее не стало, но все работы дочери пенсионерка сохранила.

Фото: Елена Соловьева

Фото: Елена Соловьева

- Мы ничего не заканчивали, но обе рисуем хорошо. Если бы решили развивать умения и пошли учиться, то стали бы художниками, - уверенно говорит Вера Сибирева. - Я красками предпочитала рисовать, а где-то я даже просто шариковой ручкой. Правда, мои рисунки несколько грубые. Дочь чаще карандашом работала. Это более кропотливо, но так рисунки лучше получаются: все детали проработаны.

По словам пенсионерки, книга придется по душе школьникам, но полезно будет ее прочитать и взрослым. Весь тираж - 1000 экземпляров «Сказок и сказов» - пообещали напечатать через три недели. После этого в библиотеке Белинского состоится презентация-продажа.

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