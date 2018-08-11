Младший брат екатеринбургского космонавта Сергея Прокопьева Евгений стал кандидатом в астронавты

СЕГОДНЯ 08:28 2018-08-11T08:51:22+03:00

Кроме молодого человека на полет к звездам претендуют еще восемь человек. В ближайшие четыре года кандидатам предстоит доказать, что именно они должны отправиться на МКС

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В след за екатеринбурсгким космонавтом Сергеем Прокопьевым к звездам может отправиться и его младший брат. Роскосмос озвучил итоги отбора в новый отряд, который стартовал в прошлом году. Одним из восьми кандидатов стал Евгений Прокопьев.

В ближайшие три-четыре года кандидаты будут проходить общую космическую подготовку и сдавать экзамены, чтобы доказать, что именно они должны отправиться на МКС.

Фото: Роскосмос

- Цель - отобрать лучших специалистов, которые, обладая навыками работы с космической или авиационной техникой, будут работать по программе Международной космической станции, пройдут подготовку по пилотированию нового российского космического корабля «Федерация», а также, возможно, станут первыми россиянами, которые полетят к Луне, - рассказали представители Роскосмоса.

Отбор потенциальных астронавтов проходил в несколько этапов. Будущие космонавты должны быть младше 35 лет, иметь российское гражданство и высшее образование по инженерным, научным или летным специальностям, разбираться в технике, говорить на английском языке и иметь отменное здоровье.

Фото: Роскосмос

Евгению Прокопьеву 31 год, он окончил Военно-космическую академию имени Можайского с присвоением квалификации «инженер» по специальности «Космические летательные аппараты и разгонные блоки». С сентября 2015 года заочно обучается в аспирантуре ПАО «РКК «Энергия имени Королёва» по направлению «Авиационная и ракетно-космическая техника». Здесь же трудится в должности инженера-испытателя второй категории.

Сергей Прокопьев стали первым космонавтом из Екатеринбурга. На МКС он уже находится два месяца. Прямо с борта уралец ведет блог.