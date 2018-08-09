Под Екатеринбургом водитель автобуса спас 40 пассажиров от лобового столкновения

СЕГОДНЯ 17:20 2018-08-09T17:29:21+03:00

Когда его подрезала легковушка, он специально съехал в кювет, чтобы избежать аварии

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На дороге Екатеринбург-Реж в этот четверг произошла авария, в которой только чудом никто из людей не пострадал. Автобус МАЗ-152062, который вез 40 человек из столицы Урала в Таборы внезапно съехал в кювет.

- Ехали со скоростью где-то 80 километров в час, когда автобус вдруг подрезала легковушка. У водителя не было другого выхода, кроме как на обочину съехать, - рассказали очевидцы.

Сразу после этого пассажиры покинули салон и стали уезжать самостоятельно на попутках.

В ДТП обошлось без пострадавших. Фото: Максим Поспелов

- 20 пассажиров уже уехали на попутном транспорте, когда подъехали сотрудники ДПС, - сообщили в УГИБДД по Свердловской области. - Еще десять человек уехали на другом автобусе, куда их посадили инспекторы ГИБДД. Еще десять остались ждать попутки.

Как отмечают в Госавтоинспекции, избежать жертв удалось только благодаря хорошей реакции водителя и его граммотному поведению. Если бы он крутанул руль не вправо - к обочине, а влево, на оживленной дороге произошло бы лобовое столкновение.