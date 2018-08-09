2018-08-09T14:03:18+03:00
Экономика

Санавиацию Урала снабдят инкубатором «Швабе» от Ростеха

Объект запустят в работу в начале осени
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Новый агрегат начнет работать в начале сентября. Фото: пресс-служба "Швабе"Новый агрегат начнет работать в начале сентября. Фото: пресс-служба "Швабе"
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Новое воздушное судно санитарной авиации Bell-407 оборудовали транспортным инкубатором Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех. Ожидается, что в конце августа – начале сентября оно начнет работу в Свердловской области.

Внутри вертолета, который будет курсировать над Екатеринбургом и населенными пунктами области, установлен неонатальный транспортный инкубатор ИТН-01, предназначенный для безопасного перемещения новорожденного до медучреждения. Эту технику в составе Холдинга «Швабе» производит Уральский оптико-механический завод (УОМЗ).

- Сейчас ведется монтаж нашего оборудования на борту и отладка подключения всех его систем к бортовой сети вертолета. Осенью с помощью инкубатора будет выполняться транспортировка ослабленных младенцев, нуждающихся в оперативном лечении. Во время перевозки в вертолете устройство обеспечит оптимальные параметры для ребенка по кислородно-воздушному, температурному и звукоизоляционному режимам, - отметил заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.

По своему оснащению инкубатор практически не уступает стационарным образцам. Он имеет систему сервоконтроля, LED-индикаторы, кислородные баллоны, звуковую и световую индикацию тревоги. Благодаря этим и другим техническим средствам во время полета врачи смогут контролировать поддержание нужных условий внутри детского отсека, в том числе температуру и уровень кислорода, а также жизненные показатели младенца.

Договор заключили на выставке "ИННОПРОМ", где был представлен стенд "Швабе" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Договор заключили на выставке "ИННОПРОМ", где был представлен стенд "Швабе"Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня ИТН-01 применяется в разных регионах России, обеспечивая транспортировку новорожденных из сельских больниц в крупные медицинские учреждения города. В своей практике его используют врачи детских клинических больниц, перинатальных центров, НИИ материнства и детства. Инкубатор имеет все необходимые сертификаты, и уже положительно зарекомендовал себя в условиях оперативной транспортировки пациентов в автомобилях скорой помощи.

В июле на выставке «Иннопром-2018» представители Холдинга «Швабе», правительства Свердловской области, Национальной службы санитарной авиации и Уральского завода гражданской авиации заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития санитарной авиации на территории Свердловской области. Совместная работа направлена на повышение доступности и своевременности медицинской помощи, эффективности санитарно-авиационной эвакуации. Запуск вертолета Bell-407, оснащенного медтехникой УОМЗ, стал первым шагом во взаимодействии.

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