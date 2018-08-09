2018-08-09T12:13:40+03:00
Общество

В Березовском администрацию превратили в домик Лего

На здании мэрии появился целый комикс про человечков из конструктора
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба фестиваля "Стенограффия"Фото: пресс-служба фестиваля "Стенограффия"
Изменить размер текста:

К мэрии Березовского теперь ежедневно спешат не только ее сотрудники, но и остальные жители, а также гости города. Не обратить внимание на здание Администрации теперь просто невозможно. На одной из стен появился гигантский комикс с лего-человечками.

Фото: пресс-служба фестиваля "Стенограффия"

Фото: пресс-служба фестиваля "Стенограффия"

Идея создания принадлежит мэру Евгению Писцову, который своей задумкой увековечил Березовский. Здание городской Администрации стало арт-объектом впервые за всю историю пост-советской России.

С помощью ярких рисунков глава города решил сделать работу власти открытой для всех горожан. Воплотили проект в жизнь участники фестиваля уличного искусства "Стенограффия".

Фото: пресс-служба фестиваля "Стенограффия"

Фото: пресс-служба фестиваля "Стенограффия"

- На всех уровнях власти сегодня много говорят об открытости, но имидж чиновника - «нелюдя», кажется, не искореним. А ведь в администрациях работают такие же обычные люди, с двумя руками и ногами, без хвостов и копыт. А многие даже не знают, какие вопросы решаются в стенах мэрии, - рассказал Евгений Писцов. - Надо было выбрать тему, которая бы откликалась у большинства. Сегодня нет семьи, в которой ребенок не собирал бы красочные кубики, и взрослого, кто не наступал бы голой пяткой на рельефные фигурки конструктора.

Фото: пресс-служба фестиваля "Стенограффия"

Фото: пресс-служба фестиваля "Стенограффия"

В следующем году власти Березовского планируют продолжить красочную традицию и разрисовать детский стационар.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Ближе к звездам: горожан ждут космические приключения
Уралец несколько месяцев прятал проданную им трансформаторную будку, перекрашивая ее в новый цвет
Сорвавшийся с балкона на Сортировке парень находится в тяжелом состоянии
В Екатеринбурге в День города впервые пройдет Мировой карнавал кукол
На Среднем Урале мужчина погиб, пытаясь пробежать по крыше вагонов поезда
Госпиталь ветеранов войн может переехать из Екатеринбурга и Первоуральск
Цинк, свинец и мышьяк: Роспотребнадзор назвал источники загрязнения почвы Екатеринбурга
Банк УРАЛСИБ вошел в список банков, выдающих гарантии по госконтрактам в рамках 44-ФЗ
"Продают по дешевке": в поселке Большой Исток перевернулась фура с арбузами
В популярном кафе Екатеринбурга нашли кишечную палочку
Ждут саперов: на дне Городского пруда в Екатеринбурге нашли гранату
В Новой Ляли парней, который пытались, но не смогли угнать машину, вычислили по отпечаткам пальцев
Нового главу Свердловской ГИБДД Алексея Кислякова представили подчиненным
В Невьянске судили женщину, продававшую смертельно-опасную водку
В Екатеринбурге исчезла легендарная остановка «Гостиница «Свердловск»
В Екатеринбурге полностью открыли движение по улице Татищева