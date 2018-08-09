В Березовском администрацию превратили в домик Лего

СЕГОДНЯ 11:28 2018-08-09T12:13:40+03:00

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К мэрии Березовского теперь ежедневно спешат не только ее сотрудники, но и остальные жители, а также гости города. Не обратить внимание на здание Администрации теперь просто невозможно. На одной из стен появился гигантский комикс с лего-человечками.

Фото: пресс-служба фестиваля "Стенограффия"

Идея создания принадлежит мэру Евгению Писцову, который своей задумкой увековечил Березовский. Здание городской Администрации стало арт-объектом впервые за всю историю пост-советской России.

С помощью ярких рисунков глава города решил сделать работу власти открытой для всех горожан. Воплотили проект в жизнь участники фестиваля уличного искусства "Стенограффия".

Фото: пресс-служба фестиваля "Стенограффия"

- На всех уровнях власти сегодня много говорят об открытости, но имидж чиновника - «нелюдя», кажется, не искореним. А ведь в администрациях работают такие же обычные люди, с двумя руками и ногами, без хвостов и копыт. А многие даже не знают, какие вопросы решаются в стенах мэрии, - рассказал Евгений Писцов. - Надо было выбрать тему, которая бы откликалась у большинства. Сегодня нет семьи, в которой ребенок не собирал бы красочные кубики, и взрослого, кто не наступал бы голой пяткой на рельефные фигурки конструктора.

Фото: пресс-служба фестиваля "Стенограффия"

В следующем году власти Березовского планируют продолжить красочную традицию и разрисовать детский стационар.