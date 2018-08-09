ВИЗ-Сталь продолжает модернизацию парка колпаковых печей

СЕГОДНЯ 10:05 2018-08-09T10:05:15+03:00

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Ведущий мировой производитель трансформаторной стали компания ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) приступила к третьему этапу модернизации колпаковых печей – оборудования для высокотемпературного отжига проката. До конца 2018 года в эксплуатацию введут 18 новых стендов термических агрегатов.

- Использование современного оборудования на 20% снизит эксплуатационные затраты, повысит надежность и износостойкость термического оборудования. Процесс отжига – один из самых важных технологических переделов, поскольку он окончательно формирует особые электромагнитные свойства трансформаторной стали: уровень магнитной индукции, удельные магнитные потери, - рассказали в пресс-службе ВИЗ-Сталь.

Программа по обновлению парка колпаковых печей стартовала в 2016 году и продлится до 2021 года. Всего планируется заменить 70% парка. К настоящему времени заменили 38 из 110 стендов колпаковых печей ВИЗ-Стали. Инвестиции в третий этап – ввод 18 новых стендов – составят около 90 миллионов рублей.