2018-08-09T09:32:19+03:00
Общество

Многодетному отцу из Талицы, спасшему из огня 80-летнюю женщину, вручили медаль

В марте он помог вынести пенсионерку из пылающего дома
Данил СВЕЧКОВ
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После спасения он приютил пожилую женщину у себя в доме. Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиПосле спасения он приютил пожилую женщину у себя в доме. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
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Герой дождался своей награды. Сегодня Евгению Конюхову из Талицы в торжественной обстановке вручили медаль от МЧС «За отвагу на пожаре». Мужчина отличился в марте, когда помог выйти из горящего дома 80-летней женщине-инвалиду и ее сиделке. Женщины даже не знали о том, что дом объят пламенем, когда с улицы к ним сквозь огонь ворвался Евгений и вывел обеих в огород. При этом он сам немного обжегся.

– Требовалось срочно спасать пожилую женщину, которая передвигается на коляске, – вспоминал Евгений Конюхов. – Взяли коляску и понесли ее в сторону выхода, в то время веранда дома была уже охвачена огнем. Выйти через ограду также не удалось из-за открытого огня. Выход был один – перебраться к моему дому через огород.

К слову, у Евгения пять детей. После спасения он приютил пожилую женщину у себя в доме.

– Награду герою вручил начальник 86-й пожарно-спасательной части Николай Топорищев на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию части, – добавили в ГУ МЧС по Свердловской области.

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