На Урале из колонии-поселения сбежал пекарь-рецидивист
В Свердловской области из колонии сбежал очередной осужденный – 27-летний Анатолий Ращектаев.
Отсутствие зэка в колонии-поселении № 45 в поселке Восточный под Камышловом обнаружили 8 августа в 17 часов во время очередной проверки.
Как выяснилось, молодой человек отбывал свой срок в 1 год и 5 месяцев за кражу. Выйти на свободу он должен в конце июня 2019 года. В колонии-поселении он работал по профессии – пекарем.
Молодой уралец уже дважды был осужден за кражу. Фото: соцсеть "Вконтакте"
- Ранее Анатолий Ращектаев уже дважды судим по статье 158 часть 1 «Кража» и статье 158 часть 2 пункт «В» «Кража с причинением значительного ущерба гражданину». В 2009 году его приговорили к 6 месяцам исправительных работ, второй раз – в 2015 году – к 200 часам обязательных работ. Сейчас он, по сути, являясь рецидивистом, получил реальный срок в колонии-поселении, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.
Полиция и отдел розыска ГУФСИН обратились к уральцам за помощью в розыске молодого преступника, сообщив его приметы.
- Он очень высокий – 185 сантиметров, короткие светлые волосы, худощавое телосложение, смуглое лицо. При обнаружении местонахождения осужденного просим позвонить по телефонам 02 или в региональный отдел розыска ГУФСИН (343) 359-57-44.
Мужчина отбывал срок за кражу. Фото: соцсеть "Вконтакте"
Отметим, что в колониях-поселениях нет охраны с оружием. Заключенных здесь контролирует специальный надзор.
- Они работают в полях на комбайнах, на стройках, ремонтируют дороги, убирают мусор. По территории передвигаются в гражданской одежде. Поиск Анатолия, по всей видимости, вопрос нескольких дней, - отметили в ГУФСИН.
Мужчина работал в колонии-поселении пекарем. Фото: соцсеть "Вконтакте"
Отметим, что несколько дней назад на Урале поймали другого заключенного, который сбежал из колонии-поселения в Каменске-Уральском.