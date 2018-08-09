На Урале из колонии-поселения сбежал пекарь-рецидивист

СЕГОДНЯ 08:37 2018-08-09T08:56:31+03:00

Мужчина не досидел до конца срок 11 месяцев. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

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В Свердловской области из колонии сбежал очередной осужденный – 27-летний Анатолий Ращектаев.

Отсутствие зэка в колонии-поселении № 45 в поселке Восточный под Камышловом обнаружили 8 августа в 17 часов во время очередной проверки.

Как выяснилось, молодой человек отбывал свой срок в 1 год и 5 месяцев за кражу. Выйти на свободу он должен в конце июня 2019 года. В колонии-поселении он работал по профессии – пекарем.

Молодой уралец уже дважды был осужден за кражу. Фото: соцсеть "Вконтакте"

- Ранее Анатолий Ращектаев уже дважды судим по статье 158 часть 1 «Кража» и статье 158 часть 2 пункт «В» «Кража с причинением значительного ущерба гражданину». В 2009 году его приговорили к 6 месяцам исправительных работ, второй раз – в 2015 году – к 200 часам обязательных работ. Сейчас он, по сути, являясь рецидивистом, получил реальный срок в колонии-поселении, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Полиция и отдел розыска ГУФСИН обратились к уральцам за помощью в розыске молодого преступника, сообщив его приметы.

- Он очень высокий – 185 сантиметров, короткие светлые волосы, худощавое телосложение, смуглое лицо. При обнаружении местонахождения осужденного просим позвонить по телефонам 02 или в региональный отдел розыска ГУФСИН (343) 359-57-44.

Мужчина отбывал срок за кражу. Фото: соцсеть "Вконтакте"

Отметим, что в колониях-поселениях нет охраны с оружием. Заключенных здесь контролирует специальный надзор.

- Они работают в полях на комбайнах, на стройках, ремонтируют дороги, убирают мусор. По территории передвигаются в гражданской одежде. Поиск Анатолия, по всей видимости, вопрос нескольких дней, - отметили в ГУФСИН.

Мужчина работал в колонии-поселении пекарем. Фото: соцсеть "Вконтакте"

Отметим, что несколько дней назад на Урале поймали другого заключенного, который сбежал из колонии-поселения в Каменске-Уральском.