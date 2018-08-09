В аэропорту Екатеринбурга из-за непогоды вынуждено приземлились четыре борта, следующие в Челябинск
В аэропорту Екатеринбурга сегодня приземлились несколько незапланированных бортов. Четыре рейса, следующие из Москвы, Санкт-Петербурга и Антальи в Челябинск, не смогли сесть в аэропорту прилета. В столице Южного Урала разыгралась непогода, из-за ливней и тумана воздушная гавань временно не принимала самолеты.
- В связи со сложными метеоусловиями в аэропорту Челябинска четыре рейса прибыли на запасной аэродром в "Кольцово". Это рейсы из Москвы DP-413, SU-1424, из Санкт-Петербурга 5N-527 и рейс из Антальи YC-9311. Аэропорт Екатеринбурга принимает и отправляет рейсы без ограничений, - сообщили в пресс-службе "Кольцово".
В настоящее время рейсы готовятся вылетать в аэропорт назначения.
Накануне МЧС Свердловской и Челябинской областей дали штормовое предупреждение. В обоих регионах сегодня ожидаются ливни, грозы, ветер до 25 метров в секунду, местами возможен град.