2018-08-09T07:54:17+03:00
Общество

В аэропорту Екатеринбурга из-за непогоды вынуждено приземлились четыре борта, следующие в Челябинск

В столице Южного Урала сейчас дожди и туман. Воздушная гавань не может принять рейсы
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Сейчас все борты готовятся к вылету в аэропорт назначенияСейчас все борты готовятся к вылету в аэропорт назначенияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В аэропорту Екатеринбурга сегодня приземлились несколько незапланированных бортов. Четыре рейса, следующие из Москвы, Санкт-Петербурга и Антальи в Челябинск, не смогли сесть в аэропорту прилета. В столице Южного Урала разыгралась непогода, из-за ливней и тумана воздушная гавань временно не принимала самолеты.

- В связи со сложными метеоусловиями в аэропорту Челябинска четыре рейса прибыли на запасной аэродром в "Кольцово". Это рейсы из Москвы DP-413, SU-1424, из Санкт-Петербурга 5N-527 и рейс из Антальи YC-9311. Аэропорт Екатеринбурга принимает и отправляет рейсы без ограничений, - сообщили в пресс-службе "Кольцово".

В настоящее время рейсы готовятся вылетать в аэропорт назначения.

Накануне МЧС Свердловской и Челябинской областей дали штормовое предупреждение. В обоих регионах сегодня ожидаются ливни, грозы, ветер до 25 метров в секунду, местами возможен град.

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