2018-08-08T15:34:41+03:00
Экономика

Парк ВТБ Лизинг превысил 90 тысяч вагонов

Большая часть техники - полувагоны
Поделиться:
Изменить размер текста:

За первое полугодие 2018 года парк железнодорожных вагонов компании ВТБ Лизинг увеличился до 91,6 тысячи единиц. Наибольшая часть техники приходится на полувагоны - 69%, доля вагонов-цистерн составляет 12%, хопперов - 10%, платформ - 7%. Инновационные вагоны занимают 12% в парке лизинговой компании.

- Лизинг железнодорожной техники является одним из приоритетных для нас. Доля этого сегмента в общем портфеле компании составляет 44%. За первое полугодие мы увеличили наш парк почти 10%. При покупке новой техники мы отталкиваемся, прежде всего, от потребностей наших клиентов. Мы сотрудничаем с крупными заводами, которые подтвердили свою репутацию на рынке, - рассказал генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Ждут саперов: на дне Городского пруда в Екатеринбурге нашли гранату
В Новой Ляли парней, который пытались, но не смогли угнать машину, вычислили по отпечаткам пальцев
Нового главу Свердловской ГИБДД Алексея Кислякова представили подчиненным
В Невьянске судили женщину, продававшую смертельно-опасную водку
В Екатеринбурге исчезла легендарная остановка «Гостиница «Свердловск»
В Екатеринбурге полностью открыли движение по улице Татищева
Ирбит получит 2000 мест с временных трибун "Екатеринбург-Арены"
ВТБ предлагает кредиты по льготной программе Министерства промышленности и торговли
В Екатеринбурге откроют улицу имени писателя Чингиза Айтматова
Свердловский депутат "выиграл" дело против кредиторов, которым должен 160 миллионов рублей
Уралмашзавод объявил тендер на ремонт зданий
Свердловские спасатели на два дня объявили штормовое предупреждение
Полпред президента в УрФО сделал замечание сити-менеджеру Екатеринбурга за качество дорог
World of Tanks: уральские «танкисты» представят Екатеринбург на всероссийском турнире
Уральцы пустят с молотка частные коллекции, чтобы купить аппараты искусственного дыхания для детей
На Урале жители поселка сожгли 3 гектара леса
Деньги взяли – построить забыли: на Урале потеряли обещанный детский сад
На Среднем Урале к 2024 году очистят и разрешат купаться в семи водоемах
Образовалась километровая пробка: на Объездной дороге столкнулись две легковушки и автобус
Проверка слуха: после ЧМ по футболу в Денропарке закрыли туалеты
У уральца, задолжавшего 170 миллионов рублей, арестовали квартиру, машину и счета
Энергетики Екатеринбурга восстановили 743 из 1103 разрытых участков, где ранее ремонтировали трубы
Под Екатеринбургом Nissan, протаранив Lada, снес отбойник и перевернулся
Мэрия Екатеринбурга запретит парковать машины еще на трех улицах города
Перебегала на удачу: в Екатеринбурге 19-летнюю девушку сбил внедорожник
Контрсанкции в действии: на Урале уничтожили почти 100 тонн продуктов