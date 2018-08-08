Парк ВТБ Лизинг превысил 90 тысяч вагонов

СЕГОДНЯ 15:35 2018-08-08T15:34:41+03:00

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За первое полугодие 2018 года парк железнодорожных вагонов компании ВТБ Лизинг увеличился до 91,6 тысячи единиц. Наибольшая часть техники приходится на полувагоны - 69%, доля вагонов-цистерн составляет 12%, хопперов - 10%, платформ - 7%. Инновационные вагоны занимают 12% в парке лизинговой компании.

- Лизинг железнодорожной техники является одним из приоритетных для нас. Доля этого сегмента в общем портфеле компании составляет 44%. За первое полугодие мы увеличили наш парк почти 10%. При покупке новой техники мы отталкиваемся, прежде всего, от потребностей наших клиентов. Мы сотрудничаем с крупными заводами, которые подтвердили свою репутацию на рынке, - рассказал генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.