2018-08-08T15:35:07+03:00
Экономика

Клиенты ВТБ оформили более 3 миллионов «Мультикарт»

Пятая часть из них - кредитные
Поделиться:
Изменить размер текста:

За год с момента запуска своего флагманского продукта ВТБ выпустил более 3 миллионов «Мультикарт». Более 20% - кредитные. В топ-3 городов по числу выпущенных карт вошли Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

Наибольшей популярностью у клиентов, оформивших «Мультикарту», пользуется бонусная опция «cashback на весь оборот». Данную программу лояльности выбрали 45% клиентов.

На втором месте - опция «Сбережения», позволяющая увеличить ставку по накопительному счету на 0,5-1,5 п.п. (в зависимости от оборота по карте), до 8,5% годовых. Эту бонусную составляющую выбрали 12% владельцев «Мультикарты». На третьем месте по популярности – опция «Авто» (5%).

- «Мультикарта» позволяет владельцам самостоятельно подобрать любую программу лояльности: накопление бонусов, миль или выплату cash-back,- рассказывает Юлия Деменюк, старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ. - Использование этой карты существенно повышает доход от транзакций. Ее особым преимуществом является возможность ежемесячного изменения бонусных категорий.

С июля прошлого года «Мультикарта» полностью заменила всю ранее действующую линейку пластиковых карт банка. Владельцам доступны бесплатные онлайн-платежи, переводы с карты на карту, снятие наличных в банкоматах любых банков России. Также предусмотрена возможность увеличить процентную ставку по накопительному счету до 1,5 п.п.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Ждут саперов: на дне Городского пруда в Екатеринбурге нашли гранату
В Новой Ляли парней, который пытались, но не смогли угнать машину, вычислили по отпечаткам пальцев
Нового главу Свердловской ГИБДД Алексея Кислякова представили подчиненным
В Невьянске судили женщину, продававшую смертельно-опасную водку
В Екатеринбурге исчезла легендарная остановка «Гостиница «Свердловск»
В Екатеринбурге полностью открыли движение по улице Татищева
Ирбит получит 2000 мест с временных трибун "Екатеринбург-Арены"
ВТБ предлагает кредиты по льготной программе Министерства промышленности и торговли
В Екатеринбурге откроют улицу имени писателя Чингиза Айтматова
Свердловский депутат "выиграл" дело против кредиторов, которым должен 160 миллионов рублей
Уралмашзавод объявил тендер на ремонт зданий
Свердловские спасатели на два дня объявили штормовое предупреждение
Полпред президента в УрФО сделал замечание сити-менеджеру Екатеринбурга за качество дорог
World of Tanks: уральские «танкисты» представят Екатеринбург на всероссийском турнире
Уральцы пустят с молотка частные коллекции, чтобы купить аппараты искусственного дыхания для детей
На Урале жители поселка сожгли 3 гектара леса
Деньги взяли – построить забыли: на Урале потеряли обещанный детский сад
На Среднем Урале к 2024 году очистят и разрешат купаться в семи водоемах
Образовалась километровая пробка: на Объездной дороге столкнулись две легковушки и автобус
Проверка слуха: после ЧМ по футболу в Денропарке закрыли туалеты
У уральца, задолжавшего 170 миллионов рублей, арестовали квартиру, машину и счета
Энергетики Екатеринбурга восстановили 743 из 1103 разрытых участков, где ранее ремонтировали трубы
Под Екатеринбургом Nissan, протаранив Lada, снес отбойник и перевернулся
Мэрия Екатеринбурга запретит парковать машины еще на трех улицах города
Перебегала на удачу: в Екатеринбурге 19-летнюю девушку сбил внедорожник
Контрсанкции в действии: на Урале уничтожили почти 100 тонн продуктов