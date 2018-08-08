2018-08-08T13:06:57+03:00
Общество

Екатеринбург затопило после сильного дождя

Жители города всего за 5 минут промокли насквозь
Елена БЛАГИНИНА
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Фото: Юлия ХалепФото: Юлия Халеп
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- Ох уж эта уральская погода! - ругались сегодня жители Екатеринбурга, которые выйдя из дома рано утром в летней одежде попали под дождь.

Фото: Василий Федоров

Фото: Василий Федоров

Около полудня в городе начался мощный ливень: дождь стеной обрушился на центр столицы Урала. Те, кто предусмотрительно взял с собой зонтики, спаслись от дождя. Остальные - вымокли до нитки.

Фото: Олег Ларионов

Фото: Олег Ларионов

- Жуткий дождь, я промокла за пару минут, кроссовки хоть выжимай! - рассказала Елена, жительница Екатеринбурга.

Фото: Юлия Халеп

Фото: Юлия Халеп

Вода затопила улицы, на которых оборудованы слабые ливневки. Например, пройти пешком практически невозможно по улице Баумана, даже машины по ней проезжают с трудом.

Затопило и подземные переходы.

Затопило улицу Баумана.Видео: Дмитрий Григорьев

К слову, сегодня сотрудники МЧС объявили штормовое предупреждение, так что лишний раз на улицу лучше не выходить. Ну, а если все-таки соберетесь, не забудьте обуть резиновые сапоги - в них прогулка станет намного приятнее.

Затопило подземный переход.Видео: Дмитрий Владимирович

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