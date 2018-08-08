Екатеринбург затопило после сильного дождя
- Ох уж эта уральская погода! - ругались сегодня жители Екатеринбурга, которые выйдя из дома рано утром в летней одежде попали под дождь.
Фото: Василий Федоров
Около полудня в городе начался мощный ливень: дождь стеной обрушился на центр столицы Урала. Те, кто предусмотрительно взял с собой зонтики, спаслись от дождя. Остальные - вымокли до нитки.
Фото: Олег Ларионов
- Жуткий дождь, я промокла за пару минут, кроссовки хоть выжимай! - рассказала Елена, жительница Екатеринбурга.
Фото: Юлия Халеп
Вода затопила улицы, на которых оборудованы слабые ливневки. Например, пройти пешком практически невозможно по улице Баумана, даже машины по ней проезжают с трудом.
Затопило и подземные переходы.
Затопило улицу Баумана.Видео: Дмитрий Григорьев
К слову, сегодня сотрудники МЧС объявили штормовое предупреждение, так что лишний раз на улицу лучше не выходить. Ну, а если все-таки соберетесь, не забудьте обуть резиновые сапоги - в них прогулка станет намного приятнее.
Затопило подземный переход.Видео: Дмитрий Владимирович