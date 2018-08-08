2018-08-08T12:46:25+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге полицейские застрелили овчарку, бросавшуюся на прохожих и покусавшую четырех человек

Последнее нападение произошло прямо на глазах наряда патрульно-постовой службы
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: "Инцидент Екатеринбург"Фото: "Инцидент Екатеринбург"
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В Екатеринбурге последнее время сводки новостей все чаще стали пестреть сообщениями о нападениях собак на прохожих. Несколько дней назад стафордширский терьер чуть было не загрыз 79-летнюю пенсионерку на Юго-Западе. А сегодня четверых человек на перекрёстке Техническая-Кишиневская покусала овчарка.

Собака гуляла без поводка и намордника, хозяина поблизости тоже видно не было. В какой-то момент животное начало бросаться на всех прохожих без разбора. Обеспокоенные горожане вызвали полицию. Как рассказали очевидцы, пес покусал четверых человек.

Последнее нападение произошло на глазах у подъехавшего наряда патрульно-постовой службы. Овчарка вцепилась в руку женщине, которая гуляла с маленьки ребенком. Чтобы обезопасить людей, полицейским пришлось застрелить собаку.

- Сотрудники полиции, убедившись в том, что животное угрожает жизни и здоровью людей, приняли решение, в соответствии с действующим законодательством, применить табельное оружие. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего.Также на месте работает бригада медиков для оказания помощи пострадавшему от укусов собаки, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Полицейские застрелили собаку, которая искусала 4 человек.Видео: Рома Бабаев

Всех пострадавших от укусов собаки госпитализировали в ближайшую больницу.

Подобная ситуация произошла в июле. Тогда полицейские застрелили бойцовского пса, который бросался на прохожих и не подпускал правоохранителей к своему хозяину, лежащему пьяным в траве.

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