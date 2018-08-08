На Урале разыскивают трех друзей-студентов, которые пропали по пути из Питера

СЕГОДНЯ 11:28 2018-08-08T12:30:54+03:00

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Екатеринбург только-только отошел от загадочной истории про трех пропавших друзей, которых в итоге обнаружили в лесу, как появилась новое странное исчезновение. 18-летний студент Сергей Копорушкин вместе с двумя друзьями Ромой Хасановым и Сережей Москалевым решил в летние каникулы податься на заработки. Парни были надежные: с Ромой он был знаком с детства, а с Сергеем - вместе учился в техникуме на сварщика. Для того, чтобы "поднять денег" выбрали Санкт-Петербург - город, в котором все трое давно мечтали побывать.

- Сын сказал, что уедет заработать денег на 10-14 дней, - рассказала "КП-Екатеринбург" Светлана Копорушкина, мама Сергея. - Парни все надежные, не пьют, наркотиками не балуются, давно знакомы. Так что я без проблем его отпустила. Он регулярно отзванивался, только все время увиливал от прямого ответа на вопрос, что же за работа в Питере.

Парни провели время в северной столице и собирались возвращаться. 28 июля Сергей вышел на связь и пообещал приехать 31 июля. Пояснил, что он уже в пути, мол, едут из Самары в Екатеринбург. И пропал.

- Сережа не приехал ни во вторник, ни в среду, ни в четверг, - всхлипывает его мама. - В пятницу я написала заявление в полицию. У ребят есть девушки, они не могли где-то загулять. Я думаю, они во что-то влипли. На меня выходил какой-то подозрительный мужчина, который угрожал "оторвать головы" парням за то, что они не сделали работу в Питере, взяли деньги и исчезли. Я боюсь, что он им что-то сделал. Но я все равно каждый день жду сына - он должен приехать в наш родной поселок Сарга в Шалинском районе, в родительский дом.

По одной из зацепок, парней видели в Екатеринбурге - об этом сообщил таксист, подвозивший похожих молодых людей. Мама Сергея ждет любых зацепок, поэтому, если вы видели пропавших парней в любое время с 28 июля - позвоните в "Комсомолку" по номеру +7(343) 379-27-72.