В Академическом на стройке гастарбайтер ранил ножом двух своих товарищей

СЕГОДНЯ 12:00 2018-08-08T12:33:13+03:00

К тому моменту, как прибыла полиция, он сбежал в поле

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В микрорайоне Академический в среду днем произошла поножовщина. Как сообщают очевидцы, в ходе драки между строителями из ближнего зарубежья было ранено два человека.

- Ситуация такая: толпа напала на одного, началась драка, тот забежал в вагончик, они за ним, - сообщает очевидец. - Тот взял нож, порезал двоих: одного в руку, второго в спину. Его закрыли в вагончике.

В тот момент, когда прибыли сотрудники полиции злоумышленника в вагончике уже не оказалось. Он выбил окно и убежал в поле.

- В отдел полиции №4 поступило сообщение о конфликте трех иностранных рабочих на стройке, - подтвердили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - Трое работников стройки повздорили, в результате один из них нанес ножом колото-резаные раны своим оппонентам. Раны не смертельные. Жизни не угрожают. Пострадавшие отказались писать заявление. Сказали, что претензий к нападавшему не имеют. Однако его все-равно сейчас разыскивает полиция.