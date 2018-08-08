Банде ведосипедистов, ограбившей три банка в Екатеринбурге вынесли приговор: в сумме за решеткой они проведут 37 лет

СЕГОДНЯ 09:45 2018-08-08T11:27:07+03:00

Накрыть ОПГ удалось, когда один из них не успел убежать от полицейского

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В Чкаловском суде Екатеринбурга сегодня поставлена точка в деле "банды велосипедистов", грабивших банки. Двух 25-летних братьев и их товарища признали виновными в разбоях с применением оружия.

Владислав Полторыбатько, как организатор ОПГ, получил самый большой срок - суд приговорил его к 14 годам колонии строго режима. Его брат Станислав, находившийся до этого под домашним арестом, отправится за решетку на 9 лет и 10 месяцев. Артему Лебедеву дали 13,5 лет колонии. Кроме этого, всем осужденным назначили по 1,5 года ограничения свободы.

Из кредитных учреждений налетчики вынесли десятки тысяч рублей, долларов и евроФото: Алексей БУЛАТОВ

За год злоумышленники обчистили три кредитных учреждения. Первой мишенью налетчиков стало отделение на улице Технической. Угрожая посетителям и сотрудникам банка пистолетами и ножами, преступники похитили 269 тысяч рублей.

В дальнейшем члены ОПГ ограбили банк на улице Белинского, вынеся оттуда около 4 миллионов рубелей, 34 тысяч долларов и свыше 16,8 тысячи евро. Третье разбойное нападение на офис по улице Щербакова, куда соучастники отправились на велосипедах, стало для них роковым.

Один из братьев - Станислав - до суда находился под подпиской о невыездеФото: Алексей БУЛАТОВ

- Одного из подозреваемых сыщики уголовного розыска областного полицейского главка совместно с нашими партнерами из СОБР Росгвардии задержали рядом с банком, трое других соучастников были взяты в ходе спецоперации в разных частях города в тот же день. Кроме того, подразделения по борьбе с оргпреступностью обнаружили и изъяли орудия преступления, транспортные средства и другие вещественные доказательства. Все участники группы были арестованы и содержались под стражей, - рассказывал «КП-Екатеринбург» официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее обвинение настаивало на общем сроке для подсудимых в 41,5 годаФото: Алексей БУЛАТОВ

Четвертый соучастник банды - Александр Грибниченко, работавший во время налетов в полиции, заключил досудебное соглашение и всячески помогал следствию. В апреле этого года мужчину приговорили к 6,5 годам колонии строгого режима.