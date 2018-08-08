2018-08-08T07:48:17+03:00
Происшествия

"Ее без сознания выносили на руках": в Екатеринбурге при пожаре в своей квартире отравилась угарным газом 95-летняя старушка

До приезда огнеборцев местные жители пытались достучаться до старушки, но дверь, запертую изнутри, никто не открывал. Прибывшим пожарным, чтобы зайти внутрь, пришлось ее вскрывать
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: "Инцидент Екатеринбург"Фото: "Инцидент Екатеринбург"
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В Екатеринбурге накануне вечером в собственной квартире на Фурманова, 114 чуть заживо не сгорела 95-летняя пенсионерка. Около восьми часов вечера в одной из комнат начался пожар. Бдительные соседи, почувствовав запах гари, вызвали спасателей.

До приезда огнеборцев местные жители пытались достучаться до старушки, но дверь, запертую изнутри, никто не открывал. Прибывшим пожарным, чтобы зайти внутрь, пришлось ее вскрывать. К этому моменту пожилая хозяйка сильно надышалась угарным газом и была без сознания. Спасатели выносили ее на руках и надев дыхательную маску.

- На площади 2 квадратных метра повреждено домашнее имущество в квартире на втором этаже. В тушении были задействованы 8 пожарных на 3 машинах. По лестничным маршам в общей сложности эвакуированы 12 человек. Пожар потушен в течение двух минут, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Как рассказали соседи, спасти пенсионерку можно было и быстрее, но пожарные машины не могли заехать во двор из-за припаркованных возле дома машин. Несколько минут огнеборцы потратили на то, чтобы найти владельцев авто.

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