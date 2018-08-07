2018-08-07T16:38:04+03:00
Экономика

ВТБ снижает ставки по программе Chevrolet Niva Finance

Предложение действует при покупке новых автомобилей
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ВТБ вносит изменения в программу автокредитования Chevrolet Niva Finance. Клиент может приобрести автомобиль Chevrolet Niva по единой фиксированной ставке 13,9%, не зависящей от срока кредитования и оформления страхования жизни.

Предложение распространяется на новые автомобили в рамках банковских продуктов «Автоэкспресс» и «Кредит с остаточным платежом». В некоторых сегментах снижение ставок по продуктам составило до 1,1 п.п. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости транспортного средства.

Программы предполагают оформление кредита по двум документам в любом автосалоне-партнере банка. В рамках программы «Автоэкспресс» кредитные средства доступны на срок от года до пяти лет, а время принятия решения составляет в среднем 30 минут. «Кредит с остаточным платежом» выдается на срок до трех лет, максимальный остаточный платеж – до 50% от первоначальной розничной стоимости автомобиля.

По итогам шести месяцев 2018 года объем автокредитования ВТБ составил 34 миллиарда рублей, увеличившись на 17% по сравнению с январем-июнем 2017 года. Портфель банка в данном сегменте за шесть месяцев этого года превысил 102 миллиарда рублей.

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