«Еле успели забрать вещи»: на Эльмаше полыхает многоквартирный дом
Во вторник днем на Эльмаше в Екатеринбурге вспыхнул старый жилой дом по адресу: улица Краснофлотцев, 42. Жильцы оперативно покинули свои квартиры, едва успев забрать документы. Об этом «Комсомолке» рассказал очевидец, проживающий в этом доме.
- Буквально выжигают эти ветхие дома. Местные еле успевают забрать из дома документы и эвакуироваться, - рассказал читатель.
Фото: читатель КП
На фото видно, как обеспокоенные жильцы стоят и наблюдают за действиями пожарных, которые проливают конструкции после тушения огня.
Фото: читатель КП
- Было зафиксировано возгорание кровли. Открытое горение удалось ликвидировать за 10 минут, площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 25 человек, в том числе двоих детей. Никто из людей не пострадал. На месте ЧП работают 3 единицы техники и 10 человек личного состава, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Фото: читатель КП