На Урале обкатывают первый российский газотурбовоз

6 Авг. 15:49 2018-08-06T15:49:23+03:00

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Первый серийный российский газотурбовоз ГТ1h-002 в июле совершил две экспериментальные поездки с грузовыми поездами повышенной массы и длины на участке Сургут – Лимбей – Коротчаево Свердловской железной дороги. В ходе эксперимента необходимо было подтвердить правильность расчетов месторасположения точек экипировки и заправки газомоторных локомотивов на севере Уральского федерального округа, а также определить критическую (максимальную) норму массы грузовых поездов для газотурбовозов серии ГТ1h на указанном участке.

ГТ1h-002 (усовершенствованная версия ГТ1h-001) официально включен в локомотивный парк СвЖД и на постоянной основе водит поезда (в т.ч. повышенного веса и длины) на участке Егоршино – Алапаевск – Серов-Сортировочный. Кроме того, этот инновационный локомотив участвует в испытаниях, целью которых является выход на поэтапную реализацию Соглашения в области использования природного газа в качестве моторного топлива, заключенного ОАО «РЖД», ПАО «Газпром» и производителями железнодорожной техники.

- 21-25 июля в ходе первой экспериментальной поездки по маршруту Сургут – Лимбей – Коротчаево, а это 636 километров пути, была установлена возможность вождения на этом участке поездов массой до 7 тысяч тонн локомотивами типа ГТ1h без дозаправки, - рассказывают в пресс-службе СвЖД.

В рамках второго эксперимента 29-30 июля газотурбовоз проследовал по участку Лимбей – Сургут (532 км) с грузовым составом массой более 9 тысяч тонн, сформированным на подъездных путях Пуровского ЗПК. Поездка подтвердила возможность эксплуатации газомоторных локомотивов с поездами 9 тысяч тонн на участке Лимбей – Сургут без дозаправки.

- Топлива на обе поездки хватило с запасом, что также подтверждает правильность предварительных расчетов по точкам размещения пунктов заправки локомотивов сжиженным природным газом. Они предполагаются на станциях Войновка, Тобольск и Сургут. Пока единственный такой комплекс функционирует под Екатеринбургом, - рассказали в пресс-службе СвЖД.

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15 февраля 2018 года ОАО «РЖД», ПАО «Газпром», АО «Группа Синара» и ЗАО «Трансмашхолдинг» подписали программу совместных мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве между компаниями в области использования природного газа в качестве моторного топлива. Целью совместных мероприятий является расширение полигона эксплуатации локомотивов, работающих на сжиженном природном газе, на неэлектрифицированных участках Свердловской железной дороги с увеличением массы грузовых поездов до 9000 тонн.

Новинка курсирует на расстояния в 600 километровФото: Олег ЗОЛОТО

В соответствии с программой ОАО «РЖД» планирует к 2023 году увеличить парк работающих на сжиженном природном газе (СПГ) магистральных газотурбовозов и маневровых газотепловозов суммарно с 3 до 22 единиц.Сторонам предстоит совместная работа по разработке и совершенствованию конструкции газомоторных локомотивов, развитию инфраструктуры обеспечения сжиженным природным газом газомоторных локомотивов, развитию инфраструктуры сервисного обслуживания локомотивов и подготовке нормативно-правовой базы.

Для их заправки топливом «Газпром» предполагает построить два малотоннажных комплекса по производству СПГ (в городах Тобольск и Сургут), а также пункты экипировки газомоторных локомотивов на станциях Войновка и Сургут. В 2018 году готовность участвовать в Программе газификации участка Войновка – Сургут – Лимбей подтверждена ПАО «НОВАТЭК». В частности, рассматривается возможность строительство комплекса по производству СПГ на Пуровском заводе по переработке конденсата, а также пункта экипировки газомоторных локомотивов на железнодорожной станции необщего пользования Заводская, примыкающей к станции Лимбей Свердловской железной дороги.

В рамках программы на пилотном этапе (2013-2019 гг.) осуществляется эксплуатация газотурбовозов на участке Егоршино – Серов-Сортировочный протяженностью 302 км с поездами повышенной массы и длины и маневрового газотепловоза ТЭМ19 на станции Егоршино.

На первом этапе (2020-2022 гг.) планируется организовать перевозки поездов массой до 9000 тонн на участке Войновка – Тобольск протяженностью 222 км, а также эксплуатацию маневровых газотепловозов на станциях Егоршино, Войновка и Тобольск.

Позднее (2023-2025 гг.) полигон вождения поездов массой до 9000 тонн с газомоторными локомотивами будет расширен до 1097 км (Егоршино – Серов-Сортировочный и Войновка – Тобольск – Сургут), маневровые газотепловозы станут обслуживать станцию Сургут.

В перспективе возможно расширение полигона эксплуатации газомоторных локомотивов до станции Лимбей, а после завершения строительства Северного широтного хода, который соединит Свердловскую и Северную железные дороги, – до 5500 км.

Основное преимущество газотурбовозов относительно других типов локомотивов – возможность развивать значительную мощность при сравнительно небольших размерах и массе. При этом даже при полной проектной нагрузке ГТ1h развивает скорость до 100 км/ч. Работает газотурбовоз на сжиженном природном газе (СПГ) – топливе, отвечающем самым высоким экологическим стандартам. Показатели выхлопа газотурбинного двигателя соответствуют европейскому экологическому стандарту Евро-5, а уровень внешнего шума укладывается в действующие санитарные нормы Российской Федерации.