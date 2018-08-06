2018-08-06T14:29:05+03:00
Общество

Подайте что-нибудь на пропитание бывшему воротиле

Бизнесмена могут привлечь к ответственности из-за долгов
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Гайсин долгое время кормился за счет энергосистемы регионаГайсин долгое время кормился за счет энергосистемы регионаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Малик Гайсин, некогда один из богатейших людей Свердловской области, кажется, черпает вдохновение из произведений Ильфа и Петрова. В новой главе удивительной биографии бывший комбинатор примеряет на себя пыльный костюмчик Кисы Воробьянинова и жалобно протягивает руку.

Какие деньги?

Долгие годы Гайсин, УНТЭСКу которого принадлежали лакомые кусочки региональной электросетевой инфраструктуры, успешно водил за нос уральские распредсети и энергосбыт. Контора-перепродавец электроэнергии только перед последним накопила сто шестьдесят один миллион рублей долга и, разумеется, была обанкрочена. Но вот дотянуться до самого Гайсина, который заправским Остапом Бендером ловко уходил от кредиторов, даже у влиятельных региональных энергетиков не получалось довольно долго.

Впрочем, логика жанра неумолима – время расставляет все по своим местам. Руководством страны в конце прошлого года были приняты важные поправки в законодательство – благодаря им к ответственности за накопленный долг теперь можно привлекать не только саму фирму-дебитор, но и всех связанных с ней лиц.

Под новые нормы попал сам Гайсин сотоварищи, а также ООО «Производственный комплекс», использовавшееся для вывода денег из УНТЭСКа. Этим мгновенно воспользовались сбытовики из Т Плюс – суд по их ходатайству в начале июня наложил арест на имущество и счета группы в общей сумме свыше 170 млн рублей. Это, конечно, не сравнить с полной суммой долга, но, как говорил литературный прототип нашего героя, «Лед тронулся, господа присяжные заседатели!».

Же не манж па сис жур!

По-видимому, осознав неотвратимость наказания, Гайсин из идейного борца за денежные знаки на лету переодевается в стесненного нуждой интеллигента. Арбитражный суд Свердловской области – тот самый, что применил обеспечительные меры к комбинатору – получает от его адвокатов слезное ходатайство следующего содержания: «Арест денежных средств на всех счетах физического лица на неопределенный срок полностью лишает этот лицо денежных средств, не позволяет пользоваться доходами или сбережениями <…> Между тем, данные действия лишают Гайсина М.Ф. вообще каких-либо средств к существованию, делают невозможным использование счетов в личных нуждах для элементарной покупки продуктов. Считаю, что данные обеспечительные меры идут вразрез с основными правами человека».

То есть получается, что арбитраж своим решением полностью лишил бывшего мультимиллионера средств к существованию, и у Гайсина наступило форменное «Гебен мир зи битте этвас копек ауф дем штюк брод». Большой, конечно, вопрос, бывают ли у нас в стране мультимиллионеры бывшими – но инстанция, словно в подтверждение звание самого гуманного суда в мире, постановила освободить скромные пожитки социально уязвимого коммерсанта от взысканий. Возможно, судьи вняли давним пожеланиям Президента поменьше кошмарить бизнес.

Проявив небывалое человеколюбие, арбитраж заодно освободил счета Сергея Фролова. Это тоже небезызвестный персонаж областных бизнес-хроник – именно он в сентябре прошлого года пытался «оттереть» кредиторов от одного из гайсинских энергообъектов. Причем делал он это так лихо, что для удаления его с промплощадки потребовалось вызывать Росгвардию. Очевидно, рейдерам-неудачникам тоже надо что-то кушать.

Бизнесмен следует логике знаменитых литературных героев. Фото: кадр из фильма

Бизнесмен следует логике знаменитых литературных героев. Фото: кадр из фильма

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Понятно, что такой поворот событий не устроил истцов. Разбираться в правомерности каприза региональной Фемиды предстоит Семнадцатому арбитражному апелляционному суду. Нам остается только следить за развитием событий – не исключено, что мы увидим еще не один изящный фортель ответчика.

Заседание продолжается, господа присяжные заседатели!

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